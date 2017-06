Zahrady dokořán. Návštěvníkům se otevřou i ty běžně nepřístupné

Jižní Morava /TIPY NA VÍKEND/ – Velké zámecké i malé přírodní zahrady se o víkendu otevřou lidem. Pořadatelé v některých z nich chystají speciální program.

Ilustrační foto.Foto: Deník / Doležalová Radka

Záplava zeleně, květů a vůní čeká tento víkend na návštěvníky v devětadvaceti zahradách v Jihomoravském kraji. Jejich majitelé se připojí k mezinárodnímu dni otevřených zahrad, který otevírá brány do zeleně v České republice již osmým rokem.

Otevřené zahrady

Kdy: v sobotu a v neděli

Kde: v devětadvaceti zahradách a parcích na Jižní Moravě

Za kolik: zdarma

Největší tahák: komentované prohlídky, přednášky

Zájemci nahlédnou do přírodních parků, zámeckých i soukromých zahrad. „Letošního ročníku se po celé republice zúčastní dvě stovky zahrad. Otevřou se běžně nepřístupné a veřejné nalákají na poznávací programy. Na jižní Moravě mohou lidé navštívit zahrady zámku v Lysicích nebo bylinkovou zahrádku ve Valticích,“ popsal za organizátory víkendu Přemysl Krejčiřík.

Program připraví i méně obvyklé přírodní a komunitní zahrady. V Otevřené zahradě v brněnské Údolní ulici se lidé naučí vyrábět přírodní kosmetiku. „V zahradě budeme mít připravené komentované prohlídky. Návštěvníky provedou starou i novou částí,“ informovala Pavla Olbrazymková z Otevřené zahrady.

Otevřená bude například i smyslová zahrada v Kunštátu, zahrada domova pro seniory v Sokolicích nebo oranžerie v Lomnici u Tišnova.

Vlkošské dny vojenských tradic

sobota od 10.00 až neděle do 12.00

Dynamické ukázky, historická bitva, desítky druhů vojenské techniky, dobové tábory i letecký souboj sovětského a německého letadla si užijí návštěvníci Vlkošsských dnů vojenských tradic. Uskuteční se v sobotu a v neděli ve Vlkoši na Hodonínsku. „Sobota bude ukázková s hlavní bitvou, které se zúčastní téměř dvě stovky lidí. V neděli uctíme památku nejvýznamnějšího rodáka obce generála Sergeje Jana Ingra,“ uvedl hlavní pořadatel Petr Něnička.

Kde: Vlkoš

Za kolik: děti do 8 let zdarma, do 14 let za 50 korun, dospělí 100 korun

Slavnosti města Pohořelice

pátek od 18.00, sobota od 13.50, neděle od 13.20

Rozmanitý především hudební program slibují třídenní Slavnosti města Pohořelice. Již třináctý ročník odstartuje v pátek. Na slavnostech se postupně představí například Máš Čas Band, Petr Bende, Juniorband Pohořelice, O5 & Radeček či skupina Jelen. „Akce se koná na prostranství u sportovní haly a doprovodný program ve Staré obci,“ uvedla za město Alena Bilavčíková.

Kde: Pohořelice

Za kolik: zdarma

Svátky řemesel

sobota a neděle od 10.00

Desátý ročník Svátků řemesel a krásy ušlechtilých koní ovládne o víkendu prostory Panské zahrady v Kunštátě na Blanensku. Návštěvníci se mohou těšit na ukázky tradičních i méně obvyklých nebo pozapomenutých řemesel. „Uvidí například výrobu dřevěných hudebních nástrojů, dýmek, ukázku řemeslné stavby dřevěného mostku. Představí se bednář, sklář, čalouník, kameník, keramici a další,“ uvedla ředitelka akce Irena Kupková.

Kde: Panská zahrada, Kunštát

Za kolik: děti do 6 let zdarma, dospělí 150 korun

Pivní slavnosti

sobota od 13.00

Už třetí Pivní slavnosti připravila Znojemská beseda. Prodejní stánky Znojemského městského pivovaru a pivovaru Hostan najdou vyznavači pěnivého moku na Horním i Václavském náměstí. „V ulici Přemyslovců je doplní stánky Hasičského pivovaru Bítov a znojemského Pivovaru U Šneka,“ uvedla mluvčí Znojma Zuzana Pastrňáková. Zahraje desítky kapel.

Kde: Znojmo, Horní a Václavské náměstí

Za kolik: zdarma

Slavnosti moře

sobota a neděle od 11.00 do 19.00

Festival láká již po sedmé tisíce lidí na speciality z mořských plodů a ryb. Pro letošní ročník si sedm restaurací připravilo netradiční menu, které navíc doplní kvalitní vína nebo koktejly. Pro návštěvníky je připravený také doprovodný program, podobně jako v minulých letech se mohou zúčastnit i soutěží.

Kde: Brno, park na Kraví hoře

Za kolik: zdarma

DALŠÍ TIPY Z BRNA A BRNĚNSKA

ODLETY BALONŮ

Kdy: sobota v podvečer

Kde: Brněnská přehrada

Za kolik: podívaná zdarma, let za 3190 korun

Největší tahák: prohlídka horkovzdušných balonů, vyhlídkové lety



RENESANČNÍ PIKNIK

Kdy: neděle, od 13.00 do 18.00

Kde: v parku u zadní brány hradu Špilberk v Brně

Za kolik: zdarma

Největší tahák: dobové kostýmy, pokrmy i hudba

DALŠÍ TIPY Z BLANENSKA

NEŽIJ VTEŘINOU

Kdy: sobota, od 11.00

Kde: areál Sloupsko-šosůvských jeskyní

Za kolik: zdarma

Největší tahák: preventivní akce policistů, letos zaměřená na krádeže motorek



KONCERT HRADIŠŤANU

Kdy: neděle, od 16.00

Kde: kostel Jména Panny Marie, Křtiny

Za kolik: 270 korun

Největší tahák: koncert známé hudební formace Hradišťan a Jiřího Pavlici

DALŠÍ TIPY Z BŘECLAVSKA

KRAJ BEZE STÍNU

Kdy: sobota od 17.00, neděle od 14.00

Kde: národopisný stadion, Krumvíř

Za kolik: 200 korun na 2 dny

Největší tahák: soutěž verbířů, dětské soubory



MUŽÁCKÝ GULÁŠFEST

Kdy: sobota od 12.00

Kde: sklepní areál Velký Hradíštěk, Týnec

Za kolik: vstup zdarma

Největší tahák: ochutnávky gulášů, taneční vystoupení, kapela The Teachers

DALŠÍ TIPY Z HODONÍNSKA

KOLÁČKOVÉ ZPÍVÁNÍ

Kdy: sobota, od 14.30

Kde: za kulturním domem, Moravany

Za kolik: zdarma

Největší tahák: vystoupení folklorních souborů a ochutnávka výtvorů



PUTOVÁNÍ PO VINAŘSKÝCH STEZKÁCH STRÁŽNICKA

Kdy: sobota, od 9.00

Kde: Strážnicko

Za kolik: 120 korun

Největší tahák: poznávací trasy pro cyklisty i pěší

DALŠÍ TIPY Z VYŠKOVSKA

TOP FEST

Kdy: sobota, od 11.00

Kde: zámecký park, Slavkov u Brna

Za kolik: dnes 450 korun, na místě 500 korun

Největší tahák: zahrají The Rubettes i Marta Jandová



TOUR DE PODOMÍ

Kdy: sobota, od 13.30

Kde: Nová ulice, Podomí

Za kolik: zdarma

Největší tahák: cyklistické závody všech věkových kategorií. Nejmenší děti jedou na odrážedlech

DALŠÍ TIPY ZE ZNOJEMSKA

OVČÁCKÉ SLAVNOSTI

Kdy: sobota, od 11.00

Kde: Výrovice

Za kolik: zdarma

Největší tahák: pečené jehněčí maso, stříhání vlny na živých ovcích, přadlena



MOPED TOUR ROZKOŠ

Kdy: sobota od 11.00

Kde: Rozkoš

Za kolik: zdarma

Největší tahák: setkání desítek majitelů mopedů nejen značky Stadion, vyjížďka, večerní zábava