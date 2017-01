Základní škola zmodernizuje učebny. Prostor bude i na dílny

Hroznová Lhota – Úprava v přírodovědných a jazykových učebnách nebo také zřízení dílen čeká Základní školu v Hroznové Lhotě. „Jedná se hlavně o modernizaci technického vybavení," uvedl hroznolhotský starosta Petr Hanák.

Ilustrační foto.Foto: DENÍK/Vít Šamánek

V současné době vzniká studie projektu, která mapuje, co vše je potřeba udělat. „Vedení školy zamýšlí do projektu zapracovat také bezbariérový přístup do budovy," dodal starosta. Datum ani přesná částka modernizace zatím známé nejsou. O dotaci bude ale škola žádat z operačního programu, který mimo jiné podporuje základní školství.