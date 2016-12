Zaměstnanci Domova Horizont: Vánoční zázrak? Hodní lidé ještě existují

Kyjov – Ne každý má tu možnost trávit vánoční svátky s rodinou. To však klientům kyjovského Domova Horizont nemůže zkazit radost z příprav a nakupování dárků. Už v těchto dnech překypují dobrou náladou. „Jak se začne ochlazovat, tak vycítí, že se blíží Štědrý den, a začnou se po něm ptát. Těší se o hodně déle," přiblížila tamní příchod adventu vychovatelka Renata Kašparová.

V kyjovském Domově Horizont slaví Vánoce na dvakrát.Foto: DENÍK/Karolína Štukavcová

Všechno začíná už koncem listopadu, kdy obyvatelé domova začnou vyrábět ozdoby pro oddělení, v nichž žijí. Každý pokoj navíc zdobí malý vánoční stromek. „Spolu s našimi pracovníky pečou vánoční cukroví a kupují pro své kamarády a blízké dárky," popsal vedoucí sociálního úseku Michal Kameník.

Samotnou nadílku si svěřenci zařízení užijí hned dvakrát. To proto, že některé si berou domů jejich rodiče. Další nadílka je pak už tradičně čtyřiadvacátého prosince. „Nejvíc se těším na bramborový salát a cukroví. Dárek už jsem dostal. Mám nové rádio, na kterém si budu pouštět dechovku a koledy," pochlubil se Josef Martínek.

Počet svěřenců, kteří se na Vánoce dostanou domů, se ale rok od roku zmenšuje. Podle Kameníka je to necelá třetina z celkového počtu dvě stě dvaceti uživatelů. Důvodem je stárnutí nebo úmrtí rodičů. „To víte, že jsou smutní. Nejvíc jim chybí ta blízkost. My jsme tady ale taková rodina a rychle jim dojde, že je to prakticky stejné jako doma," usmála se Kašparová.

Na Štědrý den ráno všichni vstanou, krásně se oblečou a celý den se dívají na pohádky a zpívají koledy. Nejoblíbenější je Nesem vám noviny. Z pohádek hraje prim Popelka. K obědu je tradiční bramborový salát a kapr. Až se ozve zvoneček, je čas na dárky. Nejvíc si svěřenci domova přejí nejen cédéčka, elektroniku, ale i hračky. „Jsou úžasně bezprostřední. Vidíte na nich tu radost. Nejde to popsat, musí se zažít," dojala se Kašparová.

A co považují v Domově Horizont za největší vánoční zázrak? „Každý rok se objeví lidé, kteří nás dosud neznali, a chtějí nám něco darovat. Je to pro nás svědectví, že hodní lidé ještě existují," vyzdvihl Kameník.

A protože je v domově nejvíc v kurzu tanec, následuje velká vánoční diskotéka. K Vánocům patři i tradice, ani na ty vychovatelky nezapomínají. „Největší účast je vždy při házení botou, je u něj vždy velká legrace. Možná i proto, že se nám podaří občas i něco rozbít. Pak zdobíme jablíčka hřebíčkem a pouštíme po vodě svíčky. Ty se ale našim klientům často potopí, protože ne každý má tak dobrou motoriku," připustila Kašparová.