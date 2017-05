Zeman na jižní Moravě: prezident na Hodonínsku zamíří i mezi vinné sklepy

Jižní Morava - Prezident Miloš Zeman druhý den své oficiální návštěvy Jihomoravského kraje zavítá do tří obcí na Hodonínsku. Hodinu před polednem se hlavě státu otevře brána Jihomoravské armaturky, kde se setká s vedením podniku i zaměstnanci.

Po obědě se prezident přesune do Kozojídek, kam přijel na pozvání vedení obce, která skončila bronzová v celorepublikové soutěži Vesnice roku 2016. „Je to pro nás velká čest. Pan Zeman bude první český prezident, kterého v naší obci přivítáme," řekl již dříve starosta Kozojídek Otakar Březina.

Návštěvu z Hradu přivítají hasiči v historických uniformách v areálu vinných sklepů. Jako dar obdrží místní víno. Je zajímavostí, že v prvním kole prezidentských voleb v roce 2013 skončil v Kozojídkách Zeman až na čtvrtém místě, zvítězila kandidátka lidovců Zuzana Roithová.

Poté se Miloš Zeman přesune do sousedního Veselí nad Moravou, kde dekoruje městský prapor stuhou prezidenta republiky. Na náměstí Míru je krátce po šestnácté hodině naplánované setkání s občany města. „Chtěli jsme důstojnější přivítání i s kulturním programem, ale Hrad jej chtěl mnohem kratší," sdělil veselský starosta Miloš Kozumplík.

PROGRAM PREZIDENTA NA HODONÍNSKU

10:55 Příjezd do společnosti Jihomoravská armaturka spol. a setkání s vedením společnosti

11:25 Setkání se zaměstnanci společnosti (prostor před hlavní budovou)



14:05 Příjezd do Kozojídek

14:10 Setkání prezidenta republiky s představiteli obce Kozojídky

14:40 Setkání s občany Kozojídek (prostor před sklepy)

15:15 Podpis prezidenta republiky do pamětní knihy obce

Dekorování praporu obce Kozojídky pamětní stuhou prezidenta republiky

Předání daru obce prezidentu republiky



15:30 Příjezd do Veselí nad Moravou

15:35 Setkání s představiteli města Veselí nad Moravou (Kino Morava - nám. Míru 666)

16.05 Setkání s občany města Veselí nad Moravou (před kinem Morava - nám. Míru, Veselí n.M., v případě nepříznivého počasí v kině Morava)

16:40 Podpis prezidenta republiky na Pamětní list města

Dekorování praporu města stuhou prezidenta republiky

Předání daru města prezidentu republiky

Na Hodonínsku byl prezident Miloš Zeman naposled letos na konci ledna. Přijel na tradiční zasedání jeho bývalé jednobarevné vlády na Slováckém statku u Hodonína. „Funkční období naší vlády skončilo v roce 2002, od té doby se tady scházíme každoročně. Jen jednou jsme museli zasedání vynechat, kvůli zranění nohy našeho pana prezidenta," řekl hostitel a bývalý ministr zemědělství Jan Fencl. Prezident dostal ovar, med i slivovici.