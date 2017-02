Zemědělci mají z polí laguny, po labutích dojde na komáry

Sudoměřice – Horší už to snad být ani nemohlo. Sudoměřickým hokejbalistům se vstup do druhé poloviny sezony vůbec nepovedl. Slovácký celek v úvodním jarním duelu promarnil příležitost posunout se před Hradec Králové na osmé místo tabulky. Tým vedený trenérem Zdeňkem Juráskem nezvládl domácí dohrávku s Mostem, poslednímu týmu ostudně podlehl 3:7 a v extralize zůstal mimo pozice pro play off.