Znovuotevření kulturního domu má roční zpoždění. Akce stěhují do sousedních obcí

Velká nad Veličkou – Dveře kulturního domu ve Velké nad Veličkou se měly po opravě otevřít už letos na podzim. Práce ale budou pokračovat. „Momentálně soutěžíme zhotovitele pro další etapu. Rekonstrukce by měla být hotová do konce příštího roku," sdělil starosta Jiří Pšurný.

Kulturní dům ve Velké nad Veličkou. Ilustrační foto.Foto: Wikimedia/Veronika Frňková

V druhé fázi se bude opravovat sál, jevištní technika, prostor před budovou, parkoviště a rekonstrukcí projde i celé druhé nadzemní podlaží. Náklady se vyšplhají až k pětapadesáti milionům korun. „Velká si zaslouží reprezentativní místo nejen pro pořádání obecních, ale i soukromých akcí," uvedl hned na začátku oprav Ladislav Lukács ze spolku Futra.

Vedení obce řeší, jak tuto mezeru v pořádání akcí do otevření kulturního domu vyplnit. „Přes jaro a léto to takový problém není, ale teď na zimu se společenské akce přesunují do okolních obcí," dodal starosta.