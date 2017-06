Zoo v Hodoníně slaví 40 let. Nabídnout chce pampu i Austrálii

Hodonín – Kolem osmi set zvířat dvou set padesáti druhů v současnosti láká za brány hodonínské zoologické zahrady. Největším tahákem je pár bílých jihoafrických lvů, kteří jsou v České republice k vidění jen v Hodoníně a ve Dvorci na jihu Čech. „Loňskou sezonu jsme měli rekordní, navštívilo nás téměř sto dvaašedesát tisíc lidí, což je skoro o čtrnáct tisíc více než v roce 2015," pochvalovala si zájem o hodonínskou zoo její mluvčí Iva Uhrová.

V sobotu a neděli slaví nejnavštěvovanější atrakce příhraničního města čtyřicet let existence. U jejího vzniku na okraji hodonínské Dúbravy stál tehdejší starosta Emil Schwarz. „Tohle by bylo krásné místo pro zookoutek, kam by chodily rodiny s dětmi a školáci, aby nezapomněli, jak vypadá kůň, kráva, prase či králík,“ myslel si na začátku sedmdesátých let minulého století tehdejší předseda městského národního výboru.

To byly jen minimalistické plány. „K opravdovému rozvoji došlo až s příchodem Miroslava Fraise v roce 1982,“ připomněla už dříve Marie Pochylá, která se tehdy starala nejen o zdraví a výživu zvířat, ale občas i o prodej vstupenek.

To už se na jihu Moravy zabydlovaly i kočkovité šelmy, opice a pestrá paleta kopytníků. Ze zookoutku se stal zoopark. O dalších deset později se Hodonín mohl pyšnit zoologickou zahradou. Na Slovácko se stěhovali velbloudi či vlci hřivnatí, z pavilonu exotů byl slyšet skřek papoušků a děti nemohly odtrhnout své oči od atraktivních primátů.

Důležitým mezníkem se stala investice do Vzdělávacího centra s pavilonem velkých koček. „Získali jsme sem vzácné lvy berberské a mnohem lépe než ve starém šelminci ve výběhu s vodopádem a jezírkem vynikla krása tygrů ussurijských,“ připomněl Frais.

Za současného šéfa Martina Kruga přibyly další novinky, zejména v ptačí expozici. Naproti ní v mořském světě je kromě žraloků k vidění i korálový útes a desítky druhů ryb.

A budoucnost? „Chceme vybudovat expozici africké savany a pralesa s ubikací pro hrošíky liberijské, pavilon představující pampu (jihoamerická step – pozn. redakce) a vodní ekosystémy a také australskou oblast coby dominantu zoo,“ nastínil Krug.

Oslavy výročí

· Sobotní program začíná ve 14 hodin a je určený hlavně pro děti, do 15 let mají vstup zdarma.

· Nachystané jsou hry, soutěže, výtvarné dílny i krmení zvířat.

· V neděli se oslavy přesunou také před radnici, kde vystoupí i několik kapel.

