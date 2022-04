Evropská komise chce pomoci spotřebitelům. Vydá zákony, které přinutí výrobce vycházet jim vstříc. Výrobky jako ledničky, pračky či elektronika by měly mít delší záruční lhůtu. Měly by být snadno opravitelné. A měl by tu opravu zvládnout i řemeslník bez autorizace.

Na první pohled to vypadá skvěle. Proč zatěžovat planetu hromadami šrotu? Proč si kupovat novou věc, když ta stará se malinko pokazí? Cožpak se nám nestýská po zlatých časech, kdy prťák dokázal podrazit boty tak, že vydržely na celý život?

Druhý pohled odkrývá otazník. Trh sice není všemocný, ale chytrý je dost. Kdyby zákazníci chtěli dobře opravitelné věci, už by je přeci někdo vyráběl. A přišel by si na slušný peníz. Není to možná tak, že lidé v bohaté Evropské unii chtějí nové věci, protože jsou lepší? Deset let stará pračka je předpotopní, o počítači či mobilu darmo mluvit.

O tom, že kapitalismus plýtvá, mluvil už Karel Marx. Přesto je společnost volného trhu nejblahobytnější civilizací, jaká kdy na zemi byla. Příliš mnoho předpisů ji může zahubit.