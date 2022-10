Když Miloš Vystrčil (ODS) dostal otázku, zda jím vedený Senát uplatní právo zákonodárné iniciativy při pomoci lidem v energetické krizi, řekl, že to není jeho role. Ne že by zpochybnil tuto kompetenci, ale poukázal na to, k čemu má horní parlamentní komora sloužit především.

Senátory si občané volí kvůli tomu, aby posuzovali zákony, které přicházejí ze sněmovny, a to po věcné i legislativní stránce. Nejednou se stalo, že právní nonsens, jenž se vloudil poslancům do schválené předlohy, opravili právě členové Senátu. To není málo, když si uvědomíme, že zpackaná norma by se musela ihned novelizovat, což ale běžně trvá šest až devět měsíců. Možná si vzpomenete na dramatické hlasování o daňovém balíčku, kdy senátoři museli korigovat do široka otevřenou náruč svých kolegů ze sněmovny.

Ne proti vládě, ale pro Putina

Senát má významné pravomocii při schvalování prezidentských kandidátů do Ústavního soudu či členů Rady Ústavu pro studium totalitních režimů. A pokud by hlava státu nemohla vykonávat svou funkci, při aktivaci článku66 Ústavy ČR opět přicházejí ke slovu vedle poslanců i senátoři.

To všechno jsou důvody, proč by lidé měli přijít ke druhému kolu senátních voleb, kde si vyberou24 svých zástupců. Tři senátoři – Ladislav Václavec (ANO), Petr Fiala (KDU-ČSL, SproK) a Jiří Růžička (TOP 09) – byli zvoleni již minulý víkend.

Tuším však, že Vystrčilovy argumenty nebudou tím, co přiměje občany podruhé během týdne jít k urnám. Šéf hnutí ANO Andrej Babiš pojal letošní hlasování jako referendum o Fialově vládě, tudíž si přál, aby lidé vybírali do obecních zastupitelstev i horní komory podle tohoto principu.

Je ironií, že ve městech, kde ANO skončilo první či druhé, většinou vstupuje do chomoutu s koalicí Spolu nebo jejími členy (Ostrava, Přerov, Prostějov, Karlovy Vary, Olomouc, Praha 2 a 4). V Mladé Boleslavi, kde poprvé vyhrálo ANO, to má až komický nádech. Vstřícnost vítězů k ODS, jež doposud automobilové město ovládala, jde tak daleko, že v jeho čele se po rocea půl vystřídají primátoři. Raduana Nwelatiho z ODS nahradí lídr ANO Jiří Bouška. To tedy na plebiscito vládě fakt nevypadá.

Ve druhém senátním kole má Babiš osmnáct želízek v ohni. Pokud si lidé vzpomenou na jeho minulá vyjádření, kdy mluvil o Senátu jako o zbytečné, drahé a nepotřebné instituci, neměli by mít důvod podpořit jeho kandidáty, pokud by opravdu nechtěli vystavit červenou kartu Fialovu týmu.

Rozpočet jako čistá politika

Osobně si myslím, že zůstanou doma, na rozdíl od voličů ODS, TOP 09, STAN či lidovců. Podruhé totiž chodí volit především ti občané, kteří si uvědomují význam horní komory v parlamentním systému České republiky.

Dnes skončené volby se tak svým způsobem mohou referendem stát. O Andreji Babišovi a jeho postoji k Senátu.