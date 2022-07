Alena Schillerová (ANO) plánovala rozpočtový schodek na letošní rok ve výši 377 miliard. Její nástupce ministr financí za ODS Zbyněk Stanjura deficit seškrtal na 280 miliard, což sněmovna schválila v březnu. Dva týdny po přepadení Ukrajiny. Už tehdy bylo zřejmé, že při dvouciferné inflaci a astronomickém zdražování energií to nemůže být definitivní číslo.

Jen povinná valorizace důchodů se letos zopakuje třikrát. Přibyly kompenzace rodinám s dětmi. Chystaný sociální energetický tarif vyjde na 27 miliard. Suma sumárum státní pokladna vydá letos navíc 115 miliard a kvůli vyššímu výběru DPH získá 65 miliard. Poslanci tak dostanou v září do lavic návrh novely s padesátimiliardovým schodkem.

Konec líbánek STAN a Pirátů

Mám za to, že balancování nad propastí vláda ustála, přestože ne vždy měla na výběr. Konkrétně penze musejí při současném inflačním tempu růst povinně. Důchodci si v průměru přilepší o dva a půl tisíce korun měsíčně, což je správné. Stanjura zároveň vysvětluje, že musí dbát na rovnováhu mezi státním dluhem, sociálním smírem a investičními výdaji. Zkrátka že ani za mohutného zdražování nelze pustit otěže při krocení tempa zadlužování. I proto, že obsluha dluhu by mohla nabobtnat do závratné výšky, což je zlý sen každého ministra financí.

Kromě toho, že ministři cílí na nízkopříjmové občany a rodiny s dětmi, je příjemným zjištěním i jejich snaha pomoci tam, kde to není nezbytně nutné, avšak velmi žádoucí. Mám na mysli půl miliardy pro sportovní kluby a filmové pobídky. Je to titěrně málo, ale aspoň něco.

Klíčový ovšem bude návrh rozpočtu na příští rok. Do něj se naplno promítnou důsledky války a plynové krize. Jeho podoba bude mít dalekosáhlé důsledky. Včetně prezidentské volby.