Pokud se jednou řekne, že z bezpečnostních důvodů se budou občanům ČR píchat jen vakcíny, které schválí Evropská agentura pro léčivé přípravky (EMA), tak se toho mají držet. Sputnik zkrátka bude proudit do české krve jen tehdy, dá-li k tomu proškolený panel vzdělaných odborníků souhlas. Proč to ale platí o ruské vakcíně, jejíž předpokládanou kvalitu většina tuzemských lékařských celebrit nezpochybňuje, a nikoliv o léku Ivermektin?

O něm se při středeční debatě Univerzity Karlovy k bilanci covidového roku vyjádřily nejznámější špičky oboru (Balík, Roháčová, Smejkal, Šonka) negativně. Podle nich jde o lék proti parazitům, jehož účinek při léčbě covidu-19 se nijak nepotvrdil, a není tudíž správné ho pacientům podávat, neboť by mohl škodit. Přesně totéž si myslí EMA.

Rozumný člověk by očekával, že ministr zdravotnictví Jan Blatný na to zareaguje jednoznačným zákazem, platným až do závěrů rozsáhlé klinické studie. Jenže novinové titulky a premiérova snaha přinést lidem spásný medikament ho přiměly vynést polovičatý verdikt, který nechává odpovědnost na lékařích.

Stejně tak vláda nedokázala dát jasný pokyn firmám, jaké antigenní testy mají používat. Vědci přitom zjistili, že většina z mnoha desítek testů, jež jsou na trhu, je nespolehlivá. Za to se vydávají miliardy? Přesvědčení, že ti nahoře vědí, co činí, to vskutku neposiluje.