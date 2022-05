Ačkoli je Země kulatá, stojí teď na hraně. Může se zvrtnout do budoucnosti, jakou líčí růžové sci-fi. A může se propadnout do pekla. Starší generace Česka zažily nečekaný převrat v devětaosmdesátém. Ten, který prožíváme teď, může být ještě dramatičtější. Sešly se tři vlny, které odplavují starý svět.

Demokracie tedy přišla

Nejsilnější je ta nejméně viditelná. Odehrává se v počítačích, tabletech a mobilech. Zcela se mění vesmír informací, tedy toho, co vytváří hranice našeho vědomí a názorů. Sociální sítě dávají každému jednotlivci možnost masově ovlivňovat druhé. Až dosud toto privilegium patřilo jen elitám a redaktorům médií. Kdo k nim neměl přístup, mohl sice svobodně volit, byl roven druhým před soudem, z pohledu názorů byl však diskriminován.

Diskriminován? Nebyl svět, kde tón udávali „moudřejší“, mnohem lepší? Kvůli sociálním sítím přece až čtyřicet procent obyvatel věřilo, že covid neexistuje a očkování je škodlivé. Tradiční média dělala všechno, aby tento blud zlomila. Byla bezmocná. Sociální sítě vytvářejí záhyby a sluje, v nichž se skupinky a skupiny utvrzují o svých „pravdách“, například o tom, že země je placatá.

Putin rozšířil NATO o Finsko. Pro Kreml je to obří prohra

Možnost donekonečna měnit a upravovat videa i fotky jim dává možnost vyrábět k tomu „vědecké“ důkazy. Vše vypadá věrohodně. Občan se už dříve stěží vyznal v oficiálních médiích, teď je zmaten dočista. Kde je pravda nebo něco, co se jí aspoň trochu podobá? Tato otázka byla nahrazena otázkou palčivější: Kdo mi aspoň poradí, jak pravdu hledat?

Příležitosti i rizika

Jedinečná svoboda předvést svůj názor či osobnost celému světu zatím přináší chaos. Do budoucna však dává naději na nové formy podnikání, nové přátelštější uspořádání společnosti i politiky. Co převáží? Evropa a s ní civilizovaný svět mění energie. Za pochodu, a navíc je to ztíženo válkou Ruska proti Ukrajině. I bez toho by to byl v dějinách nevídaný krok.

Státy a soustátí se cíleně zříkají vyzkoušených zdrojů a přecházejí na nové. I důvod je ojedinělý: má být zachráněno zemské klima. Člověk tak poprvé omezuje své sobecké zájmy v zájmu ideje o ochraně přírody. I tohle přináší ohromné příležitosti pro současníky a budoucí. Obnovení přírody, zrušení závislosti na nebezpečných režimech. Inteligentnější a bezpečnější ekonomika i běžný život.

Jenže zatím prožíváme jen raketový růst cen. S energiemi se svezlo i běžné zboží. Chudí lidé jsou ohroženi bídou a i slušně vydělávající chudnou. I silným ekonomikám hrozí krize, lidem ztráta jistot. Mohou přijít sociální bouře, hněvu mohou využít populisté s diktátorskými sklony. Zelená revoluce může skončit jako černá noční můra. I s návratem k ropě a uhlí.

Válka o záchranu světa

Ruská agrese proti Ukrajině je barbarská. Válka však není o nic strašnější než jiné. Například v bývalé Jugoslávii či Sýrii. Může však mít důsledky pro celý svět. Nepřímo totiž proti sobě stojí síly Ruska, které obnovilo imperiální myšlenku, a síly Západu. Do hry znovu vstoupila jaderná hrozba a možnost zničení když ne celého světa, tak alespoň Evropy.

Carova řeč

I kdyby tato nejhorší varianta nebyla naplněna, může Putin dobýt značnou část Ukrajiny. Tam se spustí nová železná opona. Evropská unie bude jen s velkými obtížemi a za cenu ohromných ztrát hledat náhradu za ruský plyn a ropu. Svět bude jiný, chudší a nebezpečnější.

I tohle však může skončit dobře. Ukrajina může zvítězit nebo si vynutit čestnou dohodu. Putinově polocarskému režimu to zlomí vaz a na scéně se zjeví nové, svobodnější a přátelštější Rusko.