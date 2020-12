Pavel P. Kopecký: Covid není mír!

Zřejmě nejsem jediný, koho trápí neochvějný pocit, že kategoricky nebezpečnějším rizikem, než je covid, globální terorismus nebo planetární změny klimatu, jsou mnohé vládní garnitury. Někdo – a nemusel by to být hned anarchista – by je snad do jednoho pytle hodil všecky, ale to by bylo jak předsudečné, tak i nespravedlivé.

Foto: Deník