Jakub Horák | Foto: se svolením J. Horáka

To zavírání restaurací je úplně absurdní. Byli jste teď někdy na koncertě? Ani jedna rouška v publiku. Hromadné akce 17. listopadu? Tělo na tělo a taky žádné roušky. A my teď zavřeme restaurace, kde lidé sedí spolu u stolu. Skoro jako by se přišlo na to, že virus roznášejí hospodští a lidé, kteří se v noci vracejí nacamraní z baru. A to už teď jsou restaurace poloprázdné! Kampaň „Udělejme tečku za koronavirem“ dostala zlatou cenu za nejefektivnější kampaň roku, ale spíš je tu déjà vu. Opět se bude opakovat spirála vzteku, která se rozjela při minulém lock-downu. Protože ten se samozřejmě blíží, i když se mu bude říkat jinak, třeba jako teď „omezení kontaktů“. Zrušilo se uznávání testů, takže místo chození do divadel nebo restaurací budou lidé sedět doma, čučet na televizi a nadávat na celebrity, které bulvární fotografové vyfotí bez roušky.