Tajný záznam z pátečního jednání premiérů Česka a Maďarska v Budapešti.

AB: Viktore. Rád tě vidím.

VO: Já tebe též. Ale mohli jsme to vyřídit po telefonu nebo videokonferencí.

AB: To nevíš, kdo tě zrovna odposlouchává. A já jsem navíc už naočkovaný.

VO: To já taky, ale nikomu to neříkej, já jim tady tvrdím, že se nechám naočkovat čínskou vakcínou.

AB: No, kvůli tomu jsem přiletěl. Můžeš mi vysvětlit, jak to s tím Sputnikem a čínskou vakcínou je?

VO: To máš jednoduché. Zjistili jsme, že se chce nechat naočkovat nějak moc Maďarů. Jednak jsou ty dodávky z EU pomalejší, než jsme čekali, a pak je taky ten Pfizer strašně drahý.

AB: No, stejný problém máme i u nás. A to jsme přitom udělali systém registrace pekelně složitý. Ale co myslíš, ti osmdesátníci to zvládli. Děsný…

VO: No právě. Každý by chtěl vakcínu, a ještě hned… Tak jsem zavolal Vladimirovi do Moskvy, jestli bychom nedostali ten jejich Sputnik. A kdyby i Sputnik v EU náhodou povolili, tak i tu čínskou. Ta je jako ty čínské iPhony, ale lahvičky to má skoro jako Pfizer.

AB: Takže ty své Maďary naočkuješ levnější čínskou a ruskou vakcínou?

VO: To je právě ten fór. Hned, jak jsme oznámili, že budeme očkovat pořádně neotestovanými vakcínami, navíc z Ruska a Číny, a ty nebudeš vědět, která na tebe vyjde, tak se nám lidi začali houfně odhlašovat a nikdo se očkovat nechce.

AB: Takže problém nedostatku vakcíny pro lidi, kteří se chtějí nechat očkovat, tím zmizel?

VO: No právě. A největší fór je, že jsme skoro žádné ruské a čínské vakcíny nemuseli ani nakoupit, stačilo lidi vyděsit jen možností, že by na ně mohly vyjít.

AB: Geniální. Problém nedostatku vakcín vyřešen.