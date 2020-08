Nezmarova tabule, toť pojem, jeden ze symbolů rozmachu fotbalové Slavie. Sportovní ředitel, nyní už bývalý, na ni psal potenciální posily ty nejžhavější, vklady do budoucna či fotbalisty na pokraji zájmu.

Jan Nezmar. | Foto: ČTK/Roman Vondrouš

Slavia o tento jeho příspěvek přichází. Jan Nezmar, jeden z nejvýraznějších strůjců úspěchů posledních let z klubu odchází. Vydržel v něm přes dva a půl roku: Za tu dobu dvakrát slavil titul, dvakrát triumf v poháru, průnik do čtvrtfinále Evropské ligy i postup do Ligy mistrů.