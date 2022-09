Co si myslet o velké demonstraci, která v sobotu zaplnila Václavské náměstí?

Bylo to shromáždění proruských živlů, jak naznačil premiér Fiala?

Nebo se sešli občané plni obav z drahoty, chudoby a chladu, který přinese zima?

Sněmovna: slovní fotbal bez pravidel

Anebo vystoupili ti, kdo jsou proti systému, nevěří žádné vládě, nevěří demokracii a hlavně nevěří informacím z tradičních médií, zejména z České televize. Dřív se stavěli proti očkování a rouškám, teď chtějí premiérův krk.

Podstatnější však je, že demonstrace byla klidná. Padala ostrá slova. Jenže ostře se hovořilo i na shromážděních Chvilek pro demokracii, které požadovaly odchod tehdejšího premiéra Babiše. Proto, že byl trestně stíhán. Jestliže se 3. září sešlo proti Fialovi kolem sedmdesáti tisíc lidí, v červnu 2019 jich chtělo odvolat Andreje Babiše na čtvrt miliónu.

Jak víme, dovládl bez potíží. A bylo to dobře. Shromažďovací právo je úžasná věc, jenže nenahrazuje volby. Velká demonstrace není pro vládu důvodem, aby odstoupila, ale důvodem, aby jednala. Aby si položila otázku: Proč se ti lidi sešli? Proč nás nemají rádi? Co pro ně můžeme udělat?

Strach z vymrzlých škamen

V roce 2018 vypukly v Paříži nepokoje. Stotisícové demonstrace zvrátily takzvané žluté vesty v rabování a bitky z policí. Výtržníci byli zatčeni, ale prezident Macron částečně ustoupil lidovým požadavkům. Rozumná vláda totiž naslouchá i rozhněvaným mužům a ženám.

Dnes nejde jen o to, jak vymyslet dobrý plán na záchranu chudých domácností a podniků ohrožených raketovým růstem cen energií. Jde o to, že statisíce a možná milióny lidí mají dojem, že nemohou mluvit. Že jejich názor, legitimní názor je předem onálepkován a zesměšněn. „Tihle antivaxeři! Tihle ruští švábi! Tihle dezinformátoři!“ Pokud takhle mluví politici a veřejnoprávní média, pochopitelně si vytvářejí nepřátele.

Lidé, jako by vyvržení z veřejného prostoru zakládají skupiny na sociálních sítích a utvrzují se ve svých názorech. A v tom, že většinová společnost je nenávidí. Místo diskuse pak nastává střet. A může dojít i na plenění jako na americkém Kapitolu.

Nedůvěra vládě, mezi lidmi i v sebe samé

Pokud chce Fiala přispět k uklidnění, neměl by jen snížit ceny energií. Měl by naslouchat i těm, kdo fandí Rusku, nebo pouze nefandí Ukrajině. Nejsou to totiž nutně agenti placení Putinem, ale prostě lidi, kteří mají jiný názor. Pokud věříme, že je mylný (jako autor tohoto textu) je potřeba s nimi polemizovat a ne je vyhánět za brány jako kacíře.