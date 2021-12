Řekněme si to rovnou. S covidem jsme prohráli další zápas, který jsme mohli a měli vyhrát.

Slovensko už to včera přiznalo a vyhlášením celostátního lockdownu pro očkované i neočkované hodilo ručník do covidového ringu. Jediné, co se podařilo dočasně uhájit, jsou nezavřené školy, ale vsadím sto slovenských eur, že většina slovenských školáků bude stejně do poloviny prosince doma. Protože prostě kolabující nemocnice, učitelé i žáci v karanténě nebo méně či vážněji nemocní nic jiného nedovolí. A tyto kolabující slovenské nemocnice, kde budou umírat stovky lidí denně, žádné zrušení lockdownu na Vánoce nedovolí.

Česko je na tom jen o něco málo lépe. Procentem naočkovaných, počtem lékařů a sester v nemocnicích. Ale to je všechno. Babišova vláda v demisi je neschopnější než před volbami. Ještě neexistující Fialův kabinet se stále chová, jako by byl v opozici, a chce se především zalíbit. A prezident Miloš Zeman si na vše dává dost času. V situaci, kdy nás každý den nečinnosti posouvá ke stále větší katastrofě.

Lockdownu v Česku se asi vyhnout nepůjde. Je jen otázkou, zda bude umírat v té chvíli dvě stě, nebo tři sta Čechů denně. Zda bude vyhlášen až ve chvíli, kdy české zdravotnictví poprvé zkolabuje, nebo zda to bude ještě před tím.

Jenže lockdownem to nekončí, ale začíná. Vedle víc milionů Čechů, kteří se ještě nenaočkovali, tu každý den přibývají desítky tisíc těch, kteří by měli dostat třetí dávku. Ale opět, nikdo nic viditelného nedělá. Velkokapacitní očkovací centra se neotvírají, kampaň ke třetí dávce neběží, snad jen vakcín je dostatek. Přitom vše je klíčové pro další covidový zápas. Který můžeme už vyhrát, nebo prohrát, jako prohráváme ten současný.