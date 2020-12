Spisovatelka Irena Obermannová: Sex je náš. Babičky jsou nejlepší milenky

Když se muž prehistorický vyjádřil o nějaké ženě, že je to klimakterická bába, bylo to jako by ji popravil. Znamenalo to, že taková osoba je odepsaná. Že dotyčná je hysterická, nevzhledná, zatrpklá, závistivá, zákeřná a zlá, zkrátka absolutně nepoužitelná pro cokoli, protože už nemůže mít děti a tak (samozřejmě!) nenávidí sex i mladé dívky. Taková osoba byla zkrátka mrtvá. Jenže co hůř- ona žila! Proto se muži tvářili, že je neviditelná.

Foto: Deník