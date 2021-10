Důl Turów je obří díra v krajině těsně u hranic Polska, Německa a Česka, ze které stroje každý den ukrajují lignit, což je hnědé uhlí nejnižší kvality. V Libereckém kraji proslulá především proto, že ohrožuje zásoby pitné vody pro obyvatele obcí v jejím okolí, zejména Uhelné a Václavic. Méně známá je skutečnost, že s další těžbou hrozí nestabilita půdy v Žitavě a že tím samým jsou možná ohrožené i domy na české straně.

Česko polskou stranu zažalovalo u Evropského soudního dvora a ten se naprosto jasně přiklonil na naši stranu - nařídil okamžitě zastavit těžbu a to již v květnu tohoto roku. Včera dokonce za nedodržení předběžného opatření uložil Polsku pokutu půl milionu eur denně. Přesto, že máme na naší straně takto silnou instituci, v celé kauze zapomíná vláda na to nejdůležitější.

Důl a přilehlá elektrárna, ve které se lignit spaluje, ale škodí našemu zdraví. A to v mnohem širším okruhu, než kam spadá negativní vliv na zásoby vody. Přesto se o tom téměř nemluví, není to součást česko-polských jednání o další těžbě a nikdo ani nepožaduje odškodné za náklady za zdravotní péči.

MUDr. Anna Kšírová

je lékařka z Liberce, podnikatelka, zakladatelka a předsedkyně spolku Rodiče za klima Liberec

Podle nedávné studie Evropského centra pro výzkum energetiky a čistého ovzduší (CREA) jsou důl a elektrárna zodpovědné za 120 předčasných úmrtí ročně, z toho 80 se děje mimo Polsko. Výzkumníci poukazují na to, že důl byl v roce 2017 zodpovědný za zhruba 2100 astmatických záchvatů nebo 51 000 dnů strávených v pracovní neschopnosti. Jak přesně to dělá?

Elekrárna a důl jsou zdrojem řady toxických látek. Mezi ty nejhorší patří jemné prachové částice PM 2.5, které jsou tak jemné, že proniknou skrz plíce až do krevního oběhu. Tam dráždí tepny a přispívají k rozvoji aterosklerózy, která následně může vést k infarktu nebo mozkové mrtvici. K poškození zdraví tedy nemusíte kouřit, spalování uhlí (ale i třeba benzínu) to udělá za vás. Například v Liberci je přitom koncentrace PM 2.5 z Turówa tak vysoká, že pokrývá skoro polovinu limitu stanoveného Světovou zdravotnickou organizací. Ten je kvůli dalšímu příspěvku lokálních zdrojů v tomto městě pravidelně překračován ke škodě zdraví Liberečanů.

Dalším jedem je rtuť, která se ukládá v krajině a vodě. Rtuť poškozuje vývoj dětského mozku a nervové soustavy. Asi čtvrtina rtuti z elektrárny Turów přitom skončí na českém území.

Kromě toxických látek je důl zdrojem neustálého hluku, nyní především v noci. Někteří místní si stěžují, že se kvůli němu pořádně nevyspí. I hluk má přitom negativní dopady na zdraví, přispívá k vyššímu riziku mrtvice. Nedávná studie v Dánsku také poukázala na souvislosti mezi hlukem z dopravy a rozvojem Alzheimerovy choroby.

S čím výše zmiňovaná studie institutu CREA nepočítá, jsou dopady změny klimatu na zdraví. Spalování uhlí je jedním z hlavních zdrojů skleníkových plynů, které jsou příčinou ohřívání planety a stále častějších extrémů počasí. Elektrárna Turów přitom patří k výrazným zdrojům skleníkových plynů i z hlediska Evropy.

Problémy, které s sebou klimatická změna přináší, je přitom dost. Během stále častějších vln veder mají riziko zvýšeného úmrtí senioři, chronicky nemocní i lidé s depresemi. Horko také zvyšuje rizko agresivního chování i násilných trestných činů nebo dopravních nehod. Bleskové povodně díky své obtížné předvídatelnosti, rychlosti a síle zraňují a zabíjí, jak jsme se mohli nedávno přesvědčit v Německu. Díky oteplování se také infekční nemoci z tropů a subtropů posouvají k nám, do mírného pásma.

Na uhelných elektrárnách včetně Turówa by mohlo velkými písmeny stát varování známé z krabiček cigaret: „Spalování uhlí škodí vašemu zdraví!“ Mnohem lepší ale bude, když stále dražší a neefektivní uhelné elektrárny včetně těch na našem území necháme minulosti a přejdeme na čisté zdroje energie. Finančně se to díky sníženým nákladům na zdravotní péči vyplatí a vrátí se to nám všem na kvalitě a délce života.