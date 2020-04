Momentálně se nacházíme ve zcela mimořádné situaci, v níž i Miroslav Kalousek chápe, že za korona-virovou pandemii nemůže Andrej Babiš. Pandemie zastihla Českou republiku ve velmi dobré kondici, HDP utěšeně rostl, státní zadlužení klesalo, nezaměstnanost byla historicky nejnižší, bankovní rezervy bobtnaly, bezpečnostní situace byla sedmá nejlepší na světě. Podle průzkumu STEM na počátku krize důvěřovalo armádě a policii 78 procent občanů, místním zastupitelstvům 73 procent, ale nebývalých 47 procent také sněmovně a 46 procent členům vlády. To vše byly extrémně dobré vstupní podmínky.

Na vpád čínského viru nebyla tuzemská politická reprezentace připravena, ale zareagovala poměrně profesionálně, jakkoli se budou ještě dlouho vést spory o tom, kdo zavinil, že ve skladech byl nedostatečný počet ochranných pomůcek. Obyvatelstvo se zachovalo stoicky co do respektování přijatých nařízení a heroicky co do solidarity, vzájemné pomoci a kreativity. Ministr vnitra Hamáček zařídil dovoz roušek a respirátorů z Číny, vicepremiéři Havlíček a Schillerová připravili záchranné balíčky pro zaměstnance i živnostníky.

Je kolem toho hodně nejasností, dohadů, přešlapů, ale státní kasa se otevřela a miliardy už tečou do výrobních podniků, provozoven i domácností. Stav nouze, který vyhlásil kabinet, končí 11. dubna. O jeho dalším prodloužení musí rozhodnout sněmovna.

Šéf Ústředního krizového štábu Jan Hamáček (ČSSD) žádá další měsíc, premiér Andrej Babiš (ANO) by se spokojil se čtrnácti dny. Trpělivost veřejnosti dosáhla limitu. Není v jejích silách vše poslušně snášet, aniž by znala možné scénáře. Tedy za jakých podmínek se to které opatření zruší. Zprávy z Wu-chanu znějí více než varovně. Epidemie tam možná udeřila s novou silou.

To by znamenalo, že ani nejpřísnější omezení volného pohybu a rouškování nákazu nezastavily. Odpovědní činitelé musejí velmi brzy odpovědět na otázku, co se bude dít dál. Nesmí ovšem jít o výstřely naslepo typu zahájení výuky s metrovými rozestupy mezi žáky, dvouletým uzavřením hranic nebo povinným nošením roušek do podzimu.

Pokud lidé nedostanou odpovědi na své otázky, může jejich frustrace vybuchnout nežádoucím způsobem, například masovým zaplavením ulic, parků, sportovišť. Nervozita bude narůstat, statisíce lidí se záhy ocitnou bez prostředků, rodinné idyly se mohou změnit v nesnesitelnou ponorkovou nemoc.

Aktuální výzkum National Pandemic Alarm říká, že ke zvládnutí situace nejvíce přispívá epidemiolog a náměstek ministra zdravotnictví Roman Prymula, za ním se umístil Jan Hamáček, třetí je Andrej Babiš.

Tito muži nyní nesou největší díl odpovědnosti za osud země. Musejí spolupracovat. Pokud se objevily náznaky, že mezi šéfem ČSSD a ANO vzplál naplno boj o moc, který se projevil i sporem o ustavení ekonomické skupiny odborníků pod Hamáčkovým štábem, není to dobrá zpráva. Na podobné politické hrátky nemáme čas.

Není důležité, jestli profesor Jan Švejnar vede od středy Hamáčkův tým, nebo už od 16. ledna Babišův NERV. Podstatné je, aby vláda i na základě doporučení expertů používala efektivní nástroje pro udržení a pozdější oživení ekonomiky. Na prvním místě ovšem musí lidem na rovinu říct, s čím mají počítat. Jinak hrozí výbuch frustrace s ničivými následky.