Koukat na Formuli 1 je v aktuálních sezónách zase zábava. Jenže moc dobře vím, že spousta lidí řeší jeden problém – byla by to o dost větší zábava, kdyby věděli, o co vlastně jde. Konkrétně kdyby věděli, kdo jsou jednotliví jezdci, kdo stojí za jejich týmy, nebo jaké příběhy svět vrcholového motorsportu provází.

Formula 1: Drive to Survive | Foto: Netflix

Řešil jsem v zásadě totéž. Letos jsem si řekl, že se po letech zase podívám na kompletně celou sezónu Formule 1. Jenže i když se část jmen za těch pár let nezměnila, stejně přibyli noví jezdci, noví ředitelé stájí a nové okolnosti s nimi spjaté. A když potom koukáte v rámci závodu na téměř zcela anonymní startovní pole, není to zdaleka taková zábava. Začal jsem se tedy poohlížet po elegantním a atraktivním způsobu, jak si doplnit vzdělání o dění ve Formuli 1. A musím říct, že dokumentární seriál Formula 1: Drive to Survive (do češtiny přeloženo jako Formule 1: Touha po vítězství) si nemůžu vynachválit.

Seriál sám o sobě není žádnou žhavou novinkou. První desetidílná série se objevila v březnu 2019, a shrnovala uplynulou sezónu 2018. Stejným způsobem od té doby vychází nová série každý rok, a aktuální 5., vydaná letos na konci února, rekapituluje loňský ročník Formule 1.

Od pořadu rozhodně nečekejte přehledy sportovních výsledků, zpravodajství ze závodů a další běžně očekávatelné pokrytí. To co nabízí je pohled do zákulisí, vytvořený poutavou formou rozhovorů a komentářů, ale i autentickými záběry z paddocku nebo z osobního života zúčastněných.

Zdroj: Youtube

Díly během série se nezaměřují na konkrétní závody, ale na konkrétní týmy a jejich problémy. Právě v tom tkví největší zajímavost pořadu – náhled na svět Formule 1 z pozice týmů, o které byste jinak ani nezakopli, pokud nemíníte bedlivě sledovat sportovní zpravodajství.

Příkladem za všechny budiž případ Haasu. Malý tým s malým rozpočtem (tedy na poměry F1), se v roce 2018 umístil v poháru konstruktérů na pátém místě, od té doby se ale potácí na chvostu žebříčku, kam se běžně informovaný divák Formule 1 většinou ani nepodívá. Řadě lidí je vlastně úplně jedno, kdo za Haas závodí, nebo kdo ho vede. Dokumentární série dá ale jménům v týmu Haas konkrétní tváře a přiblíží divákovi frustraci, ale i radost z dílčích úspěchů, kterou tým prochází. Normálně byste si asi nepustili rozhovor se šéfem týmu Güntherem Steinerem, tady ale najednou zjistíte co je zač a začnete fandit jeho srdnaté snaze udržet malý tým nad vodou a dovést ho k alespoň částečnému úspěchu.

Formula 1: Drive to Survive vám slovy samotných jezdců, členů týmu, ale třeba i novináře Willa Buxtona, představí různé aspekty vrcholového závodění. Dozvíte se, jak strašně důležité jsou zejména pro malé týmy finanční odměny na konci sezóny. Toto Wolff z Mercedesu se vyjádří k aféře, která doprovázela první mistrovský titul Maxe Verstappena, uvidíte okolnosti, které doprovázely vstup Lawrence Strolla do někdejšího týmu Force India, nebo pohnutky, které vedly Red Bull ke změně dodavatele motorů.

Na spoustu závodníků a týmových šéfů jsem si díky seriálu utvořil nebo změnil názor, a vězte, že závody F1 jsou úplně jiná podívaná, když víte kdo je kdo. Na druhou stranu abych pouze nechválil, seriál má i svoje negativa.

Hlavní negativum vyplývá z toho, že Netflix coby produkční společnost a streamovací služba jde primárně po diváckých číslech, která se nejlépe získávají senzací. I když je tedy pořad prezentován jako dokumentární série, nese i prvky reality-show, a třeba Toto Wolff produkčnímu týmu přímo řekl, že „to co natáčí, má blíže Top Gunu než dokumentu“.

Je tedy potřeba počítat s tím, že se seriál občas okatě ženě za senzací, čemuž musí ustoupit další faktory. Například o technice zde není prakticky nic, a celkově je potřeba počítat s tím, že je celý pořad mnohem víc o lidech.

I tak si ho ale nemohu vynachválit. Zhlédnutí prvních sérií před startem letošní sezóny mi dalo vhled do světa F1, ukázalo kdo je kdo, a představilo základní vztahy, problémy a motivace jednotlivých týmů. Pokud tedy hledáte způsob, jak do komplikovaného světa nejvyšší formy motorsportu proniknout, a užít si závody novým způsobem, je Formula 1: Drive to Survive ideální začátek.

Pořad je k dispozici na streamovací platformě Netflix, kde jej lze sledovat s českými titulky.