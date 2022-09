Rumunská značka Dacia, jejíž novodobá éra trvá teprve osmnáct let, se v dohledné době nechystá nijak zásadně měnit. I nadále má být minimálně na evropském trhu číslo jedna z hlediska poměru ceny a výkony jejích aut a zákazníkům hodlá nabízet poměrně širokou škálu vozů se spalovacími motory. Vyplynulo to z prezentace záměrů značky na speciální akci pro motoristické novináře v Paříži.

Na to, co se při ní ukázalo, se můžete podívat do naší komentované fotogalerie.

Nejbližší připravovanou novinkou je pro příští rok připravovaná nová generace Dusteru. Ještě větším modelem než je toto veleúspěšné SUV, se stane v roce 2024 Bigster. O elektromobilitě zatím v Dacii moc nemluví, i když malý elektrický Spring se již nabízí. Pod kapotou jejích vozů zůstanou spalovací motory, z nichž velká část umí využívat také palivo LPG, začnou se využívat také hybridní technologie. To ale ve větších a dražších vozech, jako například v Joggeru.

Výše zmiňované dvě novinky se stanou dokladem ještě většího příklonu značky k příznivcům aktivit ve volné přírodě. Třeba již příští rok se do nabídky příslušenství vozu Jogger dostane vyjímatelný modul, díky němuž se toto MPV umí proměnit v kempingový automobil.

Vlastně jde o box z překližky, který se upevňuje v zavazadlovém prostoru ke kotvícím okům. Uvnitř je poměrně velký zavazadlový prostor a nad ním rozložitelný rošt postele určené pro přespání dvou osob v interiéru vozu. Z boxu lze ještě vyklopit stolek, který pak vyčnívá za zadní nárazník. K autu se bude nabízet ještě stan, který lze rovněž instalovat za zadní část auta. V něm je místo pro přespání dalších dvou lidí. Insatalaci boxu do vozu a jeho opětovnou demontáž zvládnou dva lidi. Hmotnost modulu, který vyjíjí přímo konstruktéři autombilky, nemá přesáhnout padesát kilogramů.

Manifesto je vlastně bugina

Ovšem nejvíce příklon k outdoorovým aktivitám Dacie zhmotňuje v premiéře představený koncepční vůz Manifesto. Nejde o model, který by se někdy přetavil v sériově vyráběný produkt. Ostatně, drtivá většina současných uživatelů aut by v něm asi moc netoužila jezdit. Autu, které je v podstatě terénní buginou, chybí dveře, nemá dokonce ani čelní sklo.

Zato je plný zajímavých nápadů, vždyť se také jedná o jakousi zkušební laboratoř pro nové nápady. Na vlastní oči jsem viděl sedačky s potahy, které umí plnit také roli spacích pytlů, „pneumatiky, které není třeba nikdy hustit, plně omyvatelný interiér nebo geniálně jednoduchý způsob fixování různých nákladů pomocí pružných lan prostrčených otvory v karosérii. I zde je použit místo klasického centrálního displeje chytrý telefon řidiče, který se jen vsune do speciálního držáku. Tuto „specialitku“ ostatně Dacia nabízí sériově v modelech Sandero a Jogger.

Samozřejmě se Dacia se zaměřuje také na udržitelnost a recyklaci. Třeba v novém Dusteru bude už dvacet procent použitých plastů vyrobeno z recyklovaných materiálů. Dacia už do svých auto nebude dávat potahy sedaček vyrobené ze zvířecích kůží, přestala používat také chrom.

S podobným ekologickým přístupem se již v současné době začínají setkávat návštěvníci autosalonů Dacie. U nich se jednak na vnější fasádě objeví nové logo a uvnitř nový nábytek a další vybavení. Třeba stojany pro poutací tabule vznikly z rozdrcených starých pneumatik a potahy pohovek jsou ze starých PET lahví.