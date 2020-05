Mladší holčičky vám zahrají pohádku s maňásky, starší si něco upletou z měkkých gumiček, sestaví obrázek z nažehlovacích korálků nebo si zatančí se sluchátky v uších.

Holčičky rády vaří a pečou, ať už ve skutečné kuchyni, nebo pro své panenky a plyšáky. Připravte jim společně třeba čaj o páté se skutečnými dobrotami.

Vyjde i sázka na rukodělné aktivity a nemusí jít jen o šití roušek. Jistě se najde čas na ušití šatů pro Barbie nebo opravdové baletní sukýnky. Zkusit můžete ale i origami, modelování nebo malování obrazů, ze kterých pak uspořádáte rodinnou výstavku. Baví vaši dceru tanec? Na oblíbené aplikaci TicTok jsou taneční sestavy, které může doma trénovat.

Kluci se potřebují vyřádit

Kluci se potřebují většinou hodně vyřádit. Skvělým pomocníkem pro malé fotbalisty, hokejisty nebo tenisty jsou obyčejné molitanové nebo pingpongové míčky.

Můžete je s dětmi házet o volnou zeď a chytat nebo vytáhněte z útrob skříně lehkou raketu a soutěžte, kdo vydrží pinkat jen tak do vzduchu a udržet míček na raketě co nejdéle. Nic se neponičí, hra s nimi není hlučná a přitom je bezpečná. Skvělé jsou i žebřiny, skákací trampolínka nebo houpací prkno. Tyto a další interiérové pohybové hračky dokážou zabavit potomky na dlouhou dobu.

Fenoménem posledních let se stal parkour. S nácvikem jednoduchých skoků a přeskoků v improvizovaném domácím prostředí bez dohledu trenéra, jen podle tutoriálů na internetu, by však měli být kluci opatrní. Karanténa je ideální doba pro rozvoj praktických dovedností, na které často v normálním životě nezbývá čas. Existuje spousta vzdělávacích her, které děti zabaví a přitom je třeba i něčemu přiučí.

Sáhnout můžete po dětských chemických laboratořích, malých chirurgických sadách, hrách o obchodování, o vesmíru nebo o přírodě. K dispozici jsou také různé kartičkové variace, vystřihovánky, skládanky, logické hádanky nebo multifunkční leporela pro nejmenší.