Rezidenční developeři zaujali vyčkávací taktiku. Plánovanou jarní porci bytů, které měly jít do prodeje, většinou zatím uložili k ledu. Čekají, jak dlouho bude trvat nouzový stav a co udělá s trhem.

Rezidenční projekt Tulipa City. | Foto: AFI Europe

Paní Věra se chystá letos do důchodu. Po desítkách let strávených v Plzni se plánuje přestěhovat do hlavního města. Chce tady být nablízku svým starým rodičům i dceři s malými vnuky.