ČERNÁ A BÍLÁ: Je rozumné vydat se na dovolenou do zahraničí?

Cestování na Slovensko, do Maďarska a Rakouska už je volné, vyjet se dá do Chorvatska, brzy se otevřou i další země. Je to však rozumné? Podle mnohých ano, protože těžkých případů koronaviru ubývá, a tedy už není hrozba nákazy tak vysoká. Odpůrci však hovoří o tom, že nikdo zatím nevím, jak se projeví uvolňování zákazů. Na cestování je tak podle nich zatím ještě brzy.

Epidemie už všude opadá ANO Vědci se přou o to, zda se na podzim či v zimě přivalí druhá vlna koronaviru. Shodnou se ale na tom, že v létě epidemie výrazně zeslábne. Scénáře ve všech zemích, těch více i méně zasažených, se podobají. Nakažených lidí a zvláště těžkých případů ubývá. Všechny země rozvolňují opatření a vracejí se k normálnímu životu. Při tom hlídají možná rizika. NE Koronavirus je zatím neprozkoumaný. Nikdo neví, jak se projeví uvolňování tuhých zákazů v zasažených zemích. Nedá se vyloučit, že epidemie propukne kdykoli znovu, analogie s chřipkou či jinými virózami může kulhat. Pokud se něco takového stane, riskuje člověk, který je s rodinou v zahraničí, velké obtíže při návratu domů. ČERNÁ A BÍLÁ: Máme se obávat soukromníků ve vesmíru? Přečíst článek › Nebezpečí nákazy není nikde velké ANO I v hodně postižených zemích, jako je Španělsko nebo Itálie, se instituce i jednotlivci naučili dodržovat hygienická pravidla. Žádná země nechce riskovat, aby se stala pro turisty nepřijatelnou a vytvoří pro ně maximálně bezpečné podmínky. Už vůbec není proč se obávat cesty do zemí, jako je Slovensko nebo Maďarsko, které byly zasaženy méně než Česká republika. NE Lidé si zvykli dodržovat zákazy doma. Tady se umějí orientovat. Značná část Čechů se však není schopna domluvit cizím jazykem lépe než na základní úrovni. Jen těžko si venku budou moci ověřit, zda jsou v bezpečí. Musí se zcela svěřit do rukou hoteliérům, případně českým delegátům. Už samotná nejistota a obavy zhatí příjemný zážitek z dovolené. Bezpečná dovolená u moře: Řecko vede, Češi budou mít zřejmě privilegia Přečíst článek › Nesmíme se bát normálního života ANO Opatření proti viru byla namístě. Teď už je však potřeba vrátit se do normálního života. Koronavirus pravděpodobně bude s námi i v příštích letech. Je potřeba přizpůsobit život zvýšenému nebezpečí, ale nenechat si vzít svobodu. Cestování patří k základním lidským právům, přináší radost i poznání. Není důvod, aby se o to lidé nechali připravit. NE Na úplný návrat k normálnímu životu, tedy i na cestování je ještě brzy. Vždyť rozestupy a další hygienická opatření platí i na plážích. Bezpečnost je pořád na prvním místě. Letošní dovolená v zahraničí by stejně byla plná nejistoty a kompromisů. Není pochyb o tom, že vědci brzy přijdou s vakcínou a dalšími způsoby léčby covidu-19. Vyplatí se počkat si na to. Cestování po EU je rébus: Takto se nejlépe dostanete na dovolenou k moři Přečíst článek › Mezinárodní turismus pomůže Evropě ANO Na prvním místě je nyní oživení evropské a světové ekonomiky. Česko, jako země orientovaná na export, je na tom závislé, samo se vzpamatovat nemůže. Turismus je důležitým zdrojem opětovného růstu. Nejen kvůli penězům, které lidé utratí, ale i kvůli dopravě. Čím rychlejší návrat výměny turistů, tím rychlejší oživení ekonomiky. NE Nejdříve je potřeba pomoci českým hospodským, hoteliérům a dalším lidem, kteří pracují v cestovním ruchu. Představovat si, že masově přijedou zahraniční výletníci, by bylo naivní. Strach z epidemie ještě není překonaný. Tím, že utratíme za dovolenou v Česku, vyhrajeme hned dvakrát: bude bez obtíží a obav a pomůže domácímu hospodářství.

Autor: Redakce