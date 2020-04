Koronavirus má na svědomí nejmladší oběť v Evropě, teprve dvanáctiletou belgickou dívku. Sedmadvacetiletého otce dvou dětí, který byl zdravý jako řípa, zřejmě zabil koronavirus. Tolik dva děsivé články z poslední dnů. Po jejich přečtení může čtenář nabýt dojmu, že smrtící choroba deklasuje Evropany a nikoho nešetří – bez ohledu na věk a dosavadní zdravotní stav.

Deník se proto podíval na tvrdá data a statistiky, aby ukázal, které skupiny obyvatel s jakými zdravotními problémy mají být na pozoru. A které naopak mohou zůstat v relativním klidu.

Nebezpečí pro starší…

Ukazuje se, že smrtnost mezi nakaženými do padesáti let je velmi nízká, až mizivá.

Až mezi padesátníky umírá v průměru jeden ze sta nakažených. Mezi šedesátníky pak dva (například v Jižní Koreji) až čtyři (například v Itálii).

Nejohroženější skupinou jsou osmdesátníci a starší, ale i mezi nimi nemoc přežívají čtyři z pěti nakažených.

Co se týče Česka, všechny dosavadní oběti koronaviru s výjimkou tří byly v seniorském věku. A přestože se nemoc objevila v několika domech pro seniory, stále je podíl penzistů mezi infikovanými nižší než třeba v Itálii.

„Nemáme primárně zasaženou skupinu seniorů, kteří jsou nejzranitelnější,“ podotýká ministr zdravotnictví Adam Vojtěch.

… a závažně nemocné

Pokud lidé „chytnou“ koronavirus, ale netrápily je před tím žádné závažné zdravotní obtíže, mají obrovskou šanci, že jim infekce neublíží. Z dat z Číny z počátku epidemie vyplývá, že tam umíral v průměru jen jeden ze sta do té doby zdravých nakažených.

Podstatně hůře jsou na tom chroničtí pacienti. Nejčastější nemoci spojené se smrtí lidí na covid-19 jsou vysoký krev-ní tlak, cukrovka či rakovina, uvedl včera Vladimír Černý, předseda České společnosti anesteziologie, resuscitace a intenzivní medicíny.

Když to ani sám nevím

Kolik nyní činí v Česku skutečný počet nakažených, si netroufají experti odhadovat. Část lidí infekci vůbec nemusela zaznamenat. Stát proto chystá průzkum reprezentativního vzorku obyvatel na promořenost koronavirem.

„Z dosavadních čísel ale vyplývá minimálně to, že se v Česku neděje nic, co by se vymykalo kontrole,“ uvedl včera šéf Ústavu zdravotnických informací a statistiky Ladislav Dušek.