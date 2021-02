Horské boudy jsou oblíbeným cílem turistů. Chaty, které dnes slouží k odpočinku hladovým a znaveným výletníkům, mají mnohdy dlouholetou historii. Nejstarší z nich vznikly jako hospodářské budovy při osidlování horských oblastí, jiné objekty byly postaveny nově v souvislosti s rozvojem turistiky na začátku 20. století.

První stavby skýtaly zázemí pro hospodaření na odlesněných loukách. Později, když se hory staly cílem stále sílícího zástupu turistů a lyžařů, změnily svou podobu na prosté hospody a noclehárny, kde se hosté občerstvovali tím, co jedli horalé: chlebem, máslem, mlékem a tvarohem. Od té doby se opět mnohé změnilo, ještě více než hory se změnily nároky turistů, horské hotely se musely přizpůsobit. Dnes nabízejí bohatou kuchyni, vlastní pivo, hifi, wifi, wellness či jiná lákadla pro návštěvníky.

Chatu pojmenovali po prezidentském kancléři

Šámalova chata stojí na Nové Louce v Jizerských horách, která je výborným výchozím místem na lyžařské, cyklistické a pěší tůry. Objekt původně sloužil jako sklářská huť. V okolních jizerských lesích byl k dispozici dostatek dřeva, nutného k zatápění ve sklářských pecích a k výrobě potaše – přísady do sklářské suroviny. V polovině 19. století huť přestala kvůli stále nevýhodnějším ekonomickým podmínkám pracovat. Sklárna a k ní přidružené budovy byly zbourány, stát zůstal pouze Panský dům, jejž panstvo přestavělo na lovecký zámeček. Ten byl později, ve 30. letech 20. století, využíván jako místo relaxace a odpočinku pro úředníky vlády Československé republiky. Pravidelným hostem zde byl i prezidentův kancléř Přemysl Šámal, podle kterého se dodnes zámečku říká Šámalova chata. Po roce 1989 byl objekt zrekonstruován a dnes slouží jako horský penzion a restaurace s vyhlášenou kuchyní a příjemnou, typicky horskou atmosférou.

Z Masarykovy chaty na vrchol Orlických hor

Masarykova chata v Deštném v Orlických horách stojí na hřebenu Šerlichu v nadmořské výšce 1019 metrů s výhledem do Čech i do Polska. Nejvyšší vrchol Orlických hor – Velká Deštná – je vzdálený tři kilometry. Chata byla postavena v letech 1924–1925 Klubem československých turistů z Hradce Králové a skýtá velmi výhodnou polohu pro pěší i lyžařskou turistiku. Nabízí celoroční provoz, v zimě je u chaty k dispozici lyžařský vlek pro nenáročné lyžaře. V těsné blízkosti Masarykovy chaty leží přírodní rezervace, prales Bukačka s mnoha vzácnými rostlinami.

Nejprve salaš, nyní horská chata

Švýcárnu najdete v nejfrekventovanější části hřebenové trasy Jeseníků, mezi Červenohorským sedlem a nejvyšší horou Moravy Pradědem, v nadmořské výšce 1 304 metrů. Byla postavena v roce 1887, avšak její historie sahá ještě hlouběji. Švýcárna je ukázkovým příkladem přeměny pastevecké salaše na klasickou horskou chatu. Salaš užíval švýcarský bača – odtud pojmenování chaty. Dnes slouží jako spolehlivá základna pro milovníky horské turistiky a lyžování. Od chaty vede celá řada turistických cest.

Vedle boudy vede Krkonošská magistrála

Špindlerova bouda se nachází osm kilometrů od centra Špindlerova Mlýna přímo na česko-polské hranici v nadmořské výšce 1 208 metrů. Představuje významný výletní bod ve Slezském sedle pod Malým Šišákem. Těsně kolem boudy vede Krkonošská magistrála. Cesta k hotelovému parkovišti je celoročně přístupná, avšak v zimním období doporučujeme mít u sebe sněhové řetězy. Spojení mezi Špindlerovým Mlýnem a hotelem Špindlerova bouda zajišťuje autobusová linka ve frekvenci jednou za hodinu. Za druhé světové války sloužila Špindlerova bouda jako internační tábor pro zajaté důstojníky z řad francouzské, britské a americké armády.

V chatě na Lysé si přespání domluvte předem

Na vrcholu Lysé hory stojí okouzlující horská chata, která nese název Emil Zátopek – Maraton. Toto středisko mohou využívat hosté pro občerstvení, ubytování, zábavu nebo posezení při pohledu na okolní hory. Po výstupu na Lysou horu nějaký nápoj či teplé jídlo odmítne málokdo, a tak v hlavní turistické sezoně v místě vždy panuje čilý ruch. Logistika restaurace a samoobsluhy však funguje velmi dobře a ochutnat něco z nabídky místní domácí kuchyně může každý. Ubytování je ale lepší si zamluvit předem.

Luční bouda stojí v Krkonoších už tři sta let

Luční bouda je jednou z nejvýše položených horských chat ve střední Evropě. Už 300 let poskytuje přístřeší, bezpečí a pohodu v Krkonoších ve výšce 1 410 metrů nad mořem. Nachází se na jednom z nejvzácnějších míst Krkonošského národního parku s překrásným výhledem na Sněžku. Chata tu stojí od poloviny 17. století a zprvu to byla hlavně zemědělská usedlost, kde se však již od začátku 19. století konaly kulturní akce a nejrůznější oslavy pro obyvatele hor. Roku 1914 byla dokončena přestavba, která umožňovala ubytování v několika noclehárnách. Na Luční boudě najdete kromě stylové restaurace a nově otevřeného bufetu také pivnici s místním pivem a více než čtyřicet pokojů pro ubytování. Luční bouda je ideálním výchozím bodem pro sledování východu slunce na Sněžce.