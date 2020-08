„V případě Chorvatska, které vnímám jako rizikovou zemi, již řada zemí přistupuje k různým restrikcím. A i u nás je nyní otázka testování lidí po návratu z této země, či jejich testování, na místě. Podle mě bude v nejbližších dnech přehodnocena zatím benevolentní strategie,“ uvedl Roman Prymula podle něhož hraje pro restrikce hned několik faktorů.

Jedním z nich je malá protestovanost v Chorvatsku. „Denně se tam udělá asi 1200 testů. Z nich je zhruba 200 pozitivních, což je každý šestý člověk. V tomto kontextu to jsou hodnoty, které by v České republice byly někde na úrovni 1500 pozitivních případů. V současnosti je to po přepočtu na nás asi 600 až 700 případů,“ míní Roman Prymula. Podle něj v České republice stále doznívá první vlna nemoci covid-19.

„V Evropě již v řadě zemí druhá vlna nemoci covid-19 je. U nás o ni zatím můžeme jen polemizovat. Nicméně u nás jsme v rámci té první vlny nikdy nedošli do pozice, že by nemoc zcela vymizela a stále tu bylo zhruba 50 případů denně. Takže nyní, kdy se sice ta čísla díky uvolnění restrikcí a možnosti cestování zvedají, je to spíše pokračování té první vlny.“

Čísla prý začnou klesat až za rok

Podle Prymuly začnou postupně čísla nakažených klesat až v polovině příštího roku, kdy již bude část obyvatel proočkována novou protilátkou.

„Její výroba jde do finále a již nyní je Evropskou unií podepsána smlouva na 300 milionů dávek. Nám by mělo připadnout na 11 milionů vakcín,“ uvedl vládní zmocněnec pro výzkum ve zdravotnictví a dodal, že současná cena za vakcínu proti covidu-19 se pohybuje kolem 3,50 euro za kus: „Ale dle mých informací by mohla díky evropským dotacím ještě klesnout na polovinu. Pro obyvatele však bude zdarma.

Bohužel však koronavir jako takový z populace nevymizí a už tu nadále bude s námi. Ale věřme, že když někdy v polovině příštího roku proočkujeme tu rizikovou část populace, tak se sníží cirkulace viru a vládní opatření už nebudou ne místě. Ještě to tedy vydržme, ta čísla se nejenom díky proočkovanosti, ale i zvyšováním přirozeně promořených lidí, budou snižovat.“