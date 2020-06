V euforii ze sametové revoluce český architekt chorvatského původu nakreslil v roce 1990 projekt kulturního domu, který zahrnoval pozdemní parkoviště pod Jiráskovým náměstím včetně podchodu Resslovy ulice i tunel k Vltavě. Náplavka měla být bezpečným podchodem pod rušnou silnicí propojena se stavbou nabízející pestrý program. Měla tu být kavárna, divadlo nebo knihovna a nový dům by se zapojil do „kulturní fronty” linoucí se od Rudolfina přes Národní divadlo až k Mánesu.

Na tyto plány však nikdy nedošlo. Nyní však mohou návštěvníci Tančícího domu nahlédnout poprvé v historii alespoň do systému vzduchotechniky či topného systému. „Prohlídka má celkem osm částí a začíná ve druhém podzemním podlaží, kde je strojovna a končí na střeše. Lidé budou moct

nahlédnout i do hotelových pokojů a otevíráme i novou terasu s neobvyklým výhledem na Pražský hrad a pohledem do vnitrobloku na byt, kde roky žil bývalý prezident Havel,” uvedl Robert Vůjtek, ředitel Galerie Tančící dům.

Právě tato netradiční vyhlídka by měla být hlavním lákadlem. V sedmém patře budovy je restaurace Ginger & Fred, jejíž název odkazuje na přezdívku stavby připomínající postavy tanečníků Ginger Rogersové a Freda Astaira. Vyhledávaný je také Glass Bar na střeše kvůli krásnému výhledu. Tančící dům patří mezi nejfotografovanější stavby v hlavním městě. Od roku 2016 je v několika patrech čtyřicet luxusních hotelů – současné komerční využití se mimochodem Milunićovi moc nelíbí.

Jak se měnily kanceláře na hotelové pokoje?

„V rámci prohlídky běžně nepřístupných prostor bude v největším z těchto pokojů ukázána proměna z původní kanceláře na hotelový pokoj,” píše se v tiskové zprávě. Technické zázemí Tančícího domu a ostatní nově otevřené prostory budou přístupné od úterý 9. června až do konce letních prázdnin každý den od 10 do 18 hodin. Galerie prodloužila rovněž výstavu Bořka Šípka až do konce září. Vstupné na umění zahrnuje i prohlídku architektonických tajemství.

Dílo dvojice Milunić, Gehry bylo zkraje devadesátých let velmi rozporuplným. Jedni moderní zásah do historické zástavby centra Prahy vítali, Milan Knížák se vyjádřil, že Tančící dům nesnáší. Stavba už během příprav zaznamenala do té doby nevídaný mediální ohlas. Tančící dům financovala holandská banka s dnešním názvem ING. Tančící dům získal už v roce 1996 nejvyšší ocenění v kategorii designu v anketě amerického časopisu Time. Sedm let patří developerské firmě Pražská správa nemovitostí miliardáře Václava Skály.