Každá jeskyně působí tajemně a je jedno, zda objevíte úzkou trhlinu ve skalách v lese, nebo absolvujete placenou prohlídku zabezpečených a osvětlených podzemních prostor. Některé jeskyně však vypadají hrozivě a některé jsou dokonce tak děsivé, že lidem nahánějí hrůzu. Vyprávějí se o nich strašidelné příběhy, v nichž nechybějí tajemné hlasy, zjevení duchů a také odvážlivci, kterým se pokoušení tajemných sil nevyplatilo. Podívejte se na pět nejstrašidelnějších jeskyní světa.

Hodge Close je známá jako nejděsivější britská jeskyně – její odraz v laguně který se objevuje za jasného bezvětrného počasí,vypadá jako hrůzostrašná obří lebka. | Foto: Shutterstock

Pětici jeskyní, které patří mezi nejděsivější na světě, představuje na YouTube série Top věci do 2 minut. Diváci se seznámí s místem, které vzbuzuje dojem lebky, někdejší starověkou svatyní a obětištěm s morbidními výjevy na stěnách, největší jeskyní na světě, jeskyní netopýrů i strašidelným skalním hotelem hluboko pod povrchem země.

Pět nejstrašidelnějších jeskyní na světě:

Jeskyně ve tvaru lebky. Znáte ji ze Zaklínače

Hodge Close Quarry je velký a tmavě zelený břidlicový lom, který se nachází v údolí Tilberthwaite ve Velké Británii. Zdejší jeskyně je známá jako nejděsivější britská jeskyně – její odraz v laguně lomu, který se objevuje za jasného bezvětrného počasí, i vnitřek jeskyně vypadají jako hrůzostrašná obří lebka.

Ze zdejší vyhlídky se naskýtá neuvěřitelný pohled dolů do laguny, na vchody do jeskyně a občas i na horolezce šplhající po skalách.

V opuštěném lomu jsou tunely dlouhé desítky kilometrů. Zdejší prostory si v posledních letech vyžádaly životy tří dobrodruhů.

„Lom se dnes již nepoužívá a je zatopen vodou. Hladina má tyrkysově modrou barvu kvůli vysokému obsahu minerálů v rozpadajících se horninách, které padají do lomu,“ píše Thirdeye Traveller. Fanoušci fantasy série Zaklínač určitě poznají, že se zde natáčely scény v Kaer Morhen s Geraltem a Vesemirem.

V Chislehurst řádí poltergeist a zjevují se duchové

Také druhou děsivou jeskyni najdete ve Velké Británii. Jeskynní komplex Chislehurst se táhne asi 20 mil pod zemí a byl vytvořen uměle. Některé z nejstarších částí jsou staré asi 8000 let.

Podle vědců je vykopali pravěcí lidé, aby získali pazourek na zbraně a křídu. Sídlily zde však také generace druidů, Římanů nebo Sasů. Zdi jeskyně jsou pokryty zobrazeními morbidních výjevů a z dávných dob tu zůstal také rituální oltář.

„Dříve existovala výzva, že každý, kdo stráví celou noc v jeskyních, vyhraje pět liber, což byla na tehdejší dobu docela velká suma peněz. Jednomu muži se to podařilo. V roce 1986 se však o výzvu pokusili dva jeskynní průvodci a jeden z nich musel být hospitalizován poté, co měl epileptický záchvat. Bylo to zvláštní, protože nikdy předtím epilepsií netrpěl. A od tohoto data byla výzva stažena.“

V jeskyních se naposledy dolovalo kolem roku 1830. Od té doby byly využívány jako turistická atrakce, koncertní místo, protiletecký kryt, muniční sklad nebo sklad hub. Místo si jako zajímavou kulisu pro horory a sci-fi příběhy oblíbili také filmaři.

Chislehurst proslul jako místo nadpřirozených jevů, zejména poltergeistů, kteří zde prý vytrhávají kabely ze zásuvek a házejí zámky či křídou.

Jedním z nejslavnějších duchů jeskyní Chislehurst je duch Bílé paní. Vynořuje se prý z vody v jeskyni Haunted Pool a pluje vzduchem po zdejších nekonečných chodbách.“ Existuje pověst, že ji tam musel zavraždit její manžel,“ uvádí server Real British Ghosts.

Dalším duchem, který prý straší v jeskyních, je mladá dívka, která údajně zemřela během částečného zřícení jeskyně v roce 1939. Za druhé světové války se zde lidé skrývali před nepřátelskými nálety. Ne všichni se však odtud dostali živí, a od té doby jsou zde prý slyšet strašidelné zvuky a nářek dětí.

V 60. letech se v Chislehurst konaly koncerty. V jeskyni vystupovaly legendy jako David Bowie, Rolling Stones či Jimi Hendrix.

Tragický lékařský experiment a kašlání duchů

Mamutí jeskyně v americkém státě Kentucky je nejrozsáhlejšíí přírodní památkou svého druhu na světě. Její známá délka dosahuje téměř 670 kilometrů a díky novým objevům se čas od času ještě prodlužuje. Jeskyně je také největší atrakcí tamního národního parku.

V Mamutí jeskyni se prý podařilo zdokumentovat nejméně 150 paranormálních jevů.Zdroj: Shutterstock

Svůj název nezískala proto, že by zde žili mamuti, ale kvůli své velikosti. Podle archeologických vykopávek znali lidé tyto prostory už před šesti tisíci lety. Žili zde stovky let, ale pak místo náhle opustili.

V moderní době byla byla jeskyně objevena Johnem Houchinsem v roce 1797 a ve 20. století se stala známou turistickou atrakcí.

Dalším, kdo tady straší, je prý duch bývalého zdejšího průvodce Bishopa. „Při prohlídkách se údajně objevila svědectví strážců parku a turistů, kteří tvrdili, že byli „strčeni nebo chyceni neviditelnou silou, slyšeli kroky a viděli zjevení Bishopa,“ píše web Unilad.

Rozlehlost jeskyní způsobuje, že se zde ozývají prapodivné zvuky, které někteří lidé přičítají hlasům mrtvých. Meagan Ankneyová v podcastu Spooky Science Sisters uvedla, že se zde podařilo zdokumentovat nejméně 150 paranormálních jevů. Podle ní v roce 1842 lékař John Croghan v jeskyních zahájil experiment s léčbou tuberkulózy. Poslal do podzemí šestnáct pacientů, protože si myslel, že je vyléčí teplota a vlhkost prostředí jeskyně.

Jenže experiment měl zcela opačný účinek. Pobyt ve vlhké temné jeskyni způsobil, že se stav nemocných zhoršil. Lidé, kteří jim nosili jídlo, tvrdili, že nemocní vypadali jako kostlivci.

Experiment trval pět měsíců, během nichž pět pacientů zemřelo Mrtví byli uloženi na skálu, dokud nebylo možné jejich těla dopravit z podzemí. Skála pak dostala název Corpse Rock a podle Ankneyové někteří lidé tvrdí, že v této části jeskyně je stále slyšet kašlání.

Milion netopýrů z Jelení jeskyně

Jeskyně Deer Cave, tedy Jelení jeskyně, v malajsijském národním parku Mulu je děsivá hlavně pro lidi, kteří mají hrůzu z netopýrů. Žije jich tady podle odhadu vědců asi milion. Stropy i stěny chodeb jsou jimi doslova obsypány a dno jeskyně pokrývá vrstva jejich výkalů, na nichž se přiživují švábi, štíři, jedovaté stonožky nebo hadi. Na procházku sem mohou jen opravdu odolné povahy.

Jeskyně dostala název podle jelenů, kteří zde hledali úkryt. Je více než dva kilometry dlouhá a hlavní komora má 174 metrů na šířku a 122 metrů na výšku. Ve stropu je otvor, který sem propouští denní světlo, takže se zde daří bujné vegetaci.

„Není divu, že Deer Cave je domovem mnoha druhů netopýrů. Mezi 17. a 19. hodinou, pokud je pěkné počasí, se návštěvníkům naskytne nádherný pohled na černý mrak netopýrů, kteří se vynořují ze vchodu do jeskyně, aby se vydali hledat potravu. Původně se předpokládalo, že tento mrak obsahuje stovky tisíc netopýrů, ale nedávná studie uvádí, že toto číslo přesahuje milion,“ informuje vedení Mulu National Park.

Procházka s detektorem duchů

Rozsáhlé jeskyně Grand Canyon Caverns se nacházejí podél slavné Route 66 v severní Arizoně. Krápníky tam nenajdete, jde totiž o největší suché jeskyně ve Spojených státech. Nacházejí se v hloubce 60 až 90 metrů pod zemí.

Můžete sem na prohlídku, na večeři nebo tady strávit noc v nejstarším, nejtemnějším, nejhlubším, nejtišším a největším apartmá na světě. A podle znalců z oboru ještě navíc v jednom z paranormálně nejaktivnějších míst Arizony. V jediném zdejším apartmá se může ubytovat až šest lidí za tisíc dolarů za noc.

Hotelový pokoj v arizonské jeskyni:

Legenda mimo jiné vypráví, že tyto chodby byly používány jako indiánské pohřebiště, ale zjevují se tady i další duchové. Návštěvníci zde mohou slyšet záhadný šepot nebo zpěv, vidět přízrak muže u výtahové šachty, tanec stínů na stěnách či výjevy ze záhrobí. Zjevuje se zde zesnulý hotelový manažer, dveře se samy otevírají a zavírají. Jen musíte sebrat odvahu a sjet 22 pater do podzemí.

„Na podzemní procházce není povoleno žádné osvětlení. Jediným zdrojem světla bude děsivá zelená záře vycházející z vašeho měřiče EMF – zařízení používaného k detekci přítomnosti neviditelných entit. Čím více paranormálních aktivit zaznamená, tím více světla budete mít,“ upozorňuje web Only In Your State.

Vědci se všechny zdejší podivné jevy pokoušejí vysvětlit halucinacemi, které tu hostům způsobuje vliv tlakových změn a jeskynní akustiky.