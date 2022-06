Vodáckého veselení se účastní desítky lodí s vodáky z různých koutů republiky. Dnes už jezdí i potomci těch, kteří tuhle pěknou tradici založili. Aby si připravili své nástupce, děti na lodích nikdy nechyběly.

Ke spoluzakladatelům vodáckého spolku Voda a Rum v Teplicích patří Stanislav Galík. Spolek vznikl na sklonku léta roku 2002 sloučením původně dvou partiček Buřtů a Kolínek. „Potkali jsme se spolu v létě na Berounce. Nakonec jsme se spojili a vytvořili jednu skupinu. Začali jsme jezdit společně na řeky po republice a pořádat akce na řece Bílině. Název spolku nás napadl hned. Voda je jasná a rum k ní patří. Námořníci ho mají rádi, a my také. Ovšem vždy až po skončení akce,“ vzpomíná s úsměvem na začátky jeden ze zakladatelů.

Jako čestný klíčník pak s velkým klíčem dvakrát do roka každoročně vstupoval do ledové vody řeky Bíliny, aby ji na tři západy zamkl nebo odemkl, pozdravil ji a požádal, aby byla na vodáky hodná. Rum jako dar řece má zajistit vodákům úspěšnou sezonu a co je ještě mnohem důležitější, aby se v ní nikdo neutopil.

Standa Galík má vodáctví v krvi. Přivedli ho k němu už před víc než třiceti lety rodiče, kteří sjíždění českých vodních toků také milovali. „Jezdili jsme už jako děti na různé řeky. Pamatuji si dodnes, když nás vzali poprvé na první vodáckou dovolenou,“ říká Standa, který za největší romantiku stále považuje řeku Berounku, na které jako dítě začínal.

„Člověk poznává krajinu a na nic jiného nemusí myslet. Necháte se unášet a koukáte na přírodu okolo, na skály, stromy, občas pozdravíte další vodáky,“ popisuje, co mu na vodáctví učarovalo.

Z řek mu nejvíce radosti dělá Berounka, kterou zná už od dětství. „To je hodně klidná řeka pro rodiny s dětmi. Všeobecně nejfrekventovanější je samozřejmě Vltava. Z té ale už je spíše vodácká atrakce, v létě tam jsou stovky lidí. Zajímavá je Ploučnice, ale ta už není pro lidi, kteří na vodě v lodi hledají pohodlíčko,“ říká vodák, jehož srdeční záležitostí je samozřejmě místní řeka Bílina.