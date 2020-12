„Na 172 linkách platí ve všední dny běžné jízdní řády, v Brně je částečně obnovený provoz školních linek š85, š87 a š88 a školní spoje na dalších linkách,“ uvedli správci integrovaného systému.

Zrušené zůstávají regionální noční spoje a například expresní autobusy mezi Znojmem a Brnem jsou nadále omezené. Dálkové spoje Českých drah zůstávají i nadále omezené, například nejezdí část railjetů z Prahy do Vídně přes Brno a Břeclav.

Zdroj: DENÍK/Archiv

Od 13. prosince, kdy začne platit nový jízdní řád, začnou jezdit přímé vlaky mezi Brnem a Hustopečemi.

„Hlavní novinkou v jízdním řádu 2021 bude zavedení nových přímých osobních vlaků z Brna do Hustopečí u Brna. Umožní to dokončení elektrizace regionální tratě ze Šakvic do Hustopečí. Osobní vlaky z Brna budou jezdit střídavě do Židlochovic a do Hustopečí,“ sdělil Jiří Sysel z Českých drah.