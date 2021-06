V roce 2017 šokovala francouzskou metropoli devatenáctiletá Lotyška Jelena Ostapenková, která v Paříži vyhrála jako 47. hráčka žebříčku WTA, aniž by kdy předtím vyhrála jakýkoli podnik. Loni na podzim zase na French Open triumfovala dvacetiletá polská tenistka Iga Swiateková, hráčka až šesté světové desítky. Krejčíková na antukový Olymp vystoupala ze třiatřicáté pozice, ale její příběh je přece jen odlišný. Na rozdíl od svých předchůdkyň, které se radovaly z titulu na sklonku teenagerovských let, Krejčíková vyhrála až v pětadvaceti letech se slušným životopisem deblové hvězdy.

„Čučíme, jak vyspěla mentálně. Jako malá byla trémistka, za poslední rok ohromně zapracovala na mentální síle a už se jí nezboří svět, když jí náhodou na kurtu něco nevyjde,“ uvedl první trenér nové tenisové superstar Antonín Ondra. Podle něj zůstává nohama pevně na zemi. „Je to normální holka, která nezapomněla, kde se jí dostalo základů,“ přidal Ondra.

Congrats @BKrejcikova!!! The run that you have during this tournament and over last few weeks is pretty awesome. See you on court tomorrow! ? — Iga Świątek (@iga_swiatek) June 12, 2021

Pro mnohé hráčky, které triumfovaly zvlášť v mladém věku, bylo těžké ustát vítězství na grandslamu mentálně a jejich kariéra po triumfu nabrala rychlou sestupnou tendenci. Třeba Ostapenková se po vítězství na Roland Garros přiblížila úspěchu pouze o rok později ve Wimbledonu, kde dokráčela do semifinále. Od korunovace v Paříži ovšem spíš paběrkuje a aktuálně je na žebříčku WTA až čtyřiačtyřicátá.

Krejčíkové ovšem může ve vyrovnání s nečekaným úspěchem pomoct její povaha, psychická odolnost a v neposlední řadě věk. „Krejčíková je snad nejsilnější, mentálně nejodolnější hráčka, jakou jsem viděla," rozplývala se bývalá světová jednička Lindsey Davenportová. „I k finále přistoupila jako k celému turnaji. Dokázala se s tlakem vyrovnat velmi dobře," přidala se ke chvále na Krejčíkovou osmnáctinásobná grandslamová šampionka Chris Evertová.

Velkou psychickou odolnost prokázala brněnská rodačka i při nejdůležitějším zápasu turnaje, při finále s Anastasiji Pavljučenkovovou, kde ji nezlomil ani zpackaný druhý set. „Mám štěstí, že mám v genech po tátovi být klidná, takže mu děkuji za to, že je taky takový kliďas. Když dřív hrál Ivan Lendl, tak on byl taky takový kamenný, hrál dobře a dařilo se mu. Jsem ráda, že to tak mám, protože myslím, že ostatním holkám to může vadit,“ pravila Krejčíková.

V žebříčku letošní sezony poskočila Krejčíková po triumfu na druhé místo za vedoucí Ash Bartyovou, v celkovém rankingu WTA vystoupala na patnáctou příčku. Skoro jisté je, že úspěch v Paříži hlavu skromné holce z Ivančic nezamotá. I když v ní dřímal velký potenciál, nikdy nelítala v oblacích. „Dlouho jsem se marně pokoušela dostat do první stovky žebříčku. Říkala jsem si, že se mi to možná nikdy nepodaří. I kdybych měla být jen deblistka, přijala bych to,“ zmiňovala loni poté, co se jí právě do první stovky povedlo loni v Paříži postupem do osmifinále poprvé v kariéře dostat.