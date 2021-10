Více než šedesátka Kyjovjáků, kteří si letos připomínají 75. narozeniny, ve středu vyrazila do domu kultury, popovídat si, zavzpomínat. A rozhodně je na co - vždyť spousta účastníků se zná už od školy.

Volby do Poslanecké sněmovny se konaly v pátek 8. října 2021 od 14.00 hodin do 22.00 hodin a v sobotu 9. října 2021 od 8.00 hodin do 14.00 hodin.