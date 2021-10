Páteční den byl věnovaný tréninkovým startům a soutěž začala až sobotním dopolednem. O pohár bojovalo patnáct pilotů ve třech kategoriích a dvou tajných sestavách. Létalo se na dvou kluzácích ASK-21. Díky dvěma silným vlečným letounům Maule a Piper Pawnee soutěž postupovala rychle vpřed.

V kategorii Basic, úvodu do soutěžní akrobacie, se nejlépe předvedl Dušan Vrána z Medlánek. Zvlášť druhou sestavu bohužel nepříliš optimálně umístil do boxu, takže si lidi na Prýglu sice užili pěkné vystoupení, rozhodčím to však moc neučarovalo. Na dalších místech se umístili Andrea Zahradníková z GAC a Oldřich Kounovský z Medlánek.

V kategorii Sportsman vyhrál Juraj Sidor z Aeroklubu Holíč a to hlavně tím, že toho nejmíň pokazil. Na druhém místě skončil Adam Pilc z Aeroklubu Zbraslavice a Boris Bachratý z Aeroklubu Kyjov.

Kategorie Intermediate je vstupenkou do vyšších tříd. Miroslav Mančík z Aeroklubu Kyjov udržel nervy i koncentraci a vylétal si zasloužené vítězství. Na druhém místě skončil Adam Olejár z Medlánek a na třetím Pavel Schoř také z Aeroklubu Medlánky.

Brněnské Kotól je nová soutěž pro bezmotorové akrobaty. I přes trochu zmatečné přidomky "první ročník tradiční soutěže” se jedná o soutěž perspektivní a atraktivní nejen pro závodníky, ale také pro diváky, kteří mají hlavně díky umístění letiště v Brně-Medlánkách, celou soutěž jak na dlani s dojezdem šalinou.

Aeroklub ČR