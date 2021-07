Naše jednotka Sboru dobrovolných hasičů z Černé Hory byla ve čtvrtek večer vyslána na pomoc do Hodonína. Měli jsme za úkol pomoci při odstraňování následků tornáda, která zasáhlo okres Hodonín a Břeclav. Kolona z Blanska vyrazila směr Hodonín kolem desáté večerní.

Hodonín a okolí byl bez elektrické energie, takže všude byla tma. Na místě události si velitel čety z Hasičského sboru Hodonín ponechal naši jednotku pro vystřídání zasahujících ze stanice v Hodoníně. Jednotka na rozkaz velitele zásahu v místní chatové oblasti vyhledávala zavalené osoby. Část jednotky byla v chatové oblasti, kde jsem v troskách hledali pohřešovanou osobu, která se tam měla nacházet. Nikoho se však nepodařilo najít. Druhá část jednotky jezdila s příslušníky Hasičského sboru Hodoním po dalších událostech. Po ukončení prací se naše jednotka vrátila zpět na stanici do Hodonína, kde jsme se po krátkém občerstvení vydali do okolí města odstraňovat popadané stromy přes komunikace a alespoň je nějakým způsobem zprůjezdnit, aby se občané dostali ke svým vozidlům a do zaměstnání.

Jednotka také společně s Hasičských sborem Hodonín zasahovala u masivního úniku plynu na místní stanici LPG. Přibližně kolem páté hodině ranní jsme byli velitelem zásahu odesláni zpět na svoji základnu. O síle tornáda svědčí i to, že na místním sídlišti, kudy prošlo, byly automobily rozhazené jako krabičky. Jedno bylo dokonce pověšené na stromě.

Hynek Kotlán