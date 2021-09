Každé setkání bylo zahájeno a ukončeno zpěvem za doprovodu kytary. Nejznámější táborové písničky jako Dajána, Není nutno, Okoř, Montgomery, Stánky a další, dokázaly při každém setkání navodit tu správnou, příjemnou a přátelskou atmosféru. Při výběru písniček se pravidelně střídali zástupci jednotlivých služeb. Na každé setkání připravili klienti se svými pracovnicemi pro všechny malé pohoštění a pracovnice pečlivě připravily různé vědomostní hry, jako AZ kvíz, Riskuj, Piškvorky, či Kimovku na procvičení paměti, pohybové hry jako turnaj v kuželkách, hod na cíl, a pro přítomné děti spoustu zábavných her – venkovní pohádkové pexeso, lov rybiček, skákání v pytli aj. Pomyslnou třešničkou na dortu se pak stala nejoblíbenější hra nejmladších účastníků - židličkovaná, které se na závěr posledního prázdninového setkání zúčastnili všichni přítomní, mladí i staří, děti s maminkami i pracovnice. To bylo legrace!

Volby do Poslanecké sněmovny se konají ve dvou dnech, v pátek 8. října 2021 od 14.00 hodin do 22.00 hodin a v sobotu 9. října 2021 od 8.00 hodin do 14.00 hodin.