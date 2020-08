Během dvou dnů ujeli celkem 82 km, kdy do cíle dorazilo „sedm statečných“. Na břehu je přivítal kdo jiný než Tomáš Garrigue Masaryk se svou ženou Charlottou. Symbolické propojení s historií spočívalo i v daru, který prvnímu prezidentovi vezli od Tomáše Bati – kufr plný bot. Stejný dar dostal kdysi Masaryk od zlínského obuvníka ke svým osmdesátinám.

„Akce se mi líbí, a když za mnou přišel předseda veslařského klubu Filip Švrček s tímto nápadem, hledali jsme cestu jak to propojit ještě více s Hodonínem. Letos si připomínáme 170. výročí narození Tomáše Garrigua Masaryka a vzhledem k době covidové bylo několik akcí zrušeno. Říkal jsem tedy, že bychom to mohli spojit s tímto výročím, Baťák – Masaryk – Hodonín, on k tomu přidal i Baťu a jízdu po Baťáku až do Hodonína. Myslím, že se to povedlo a je to opravdu krásný počin,“ přiblížil vznik akce starosta Libor Střecha.

Zajímavý byl i program, který se zcela nesl v duchu třicátých let. Dobovou atmosféru dotvářela nejen swingová kapela s tanečníky, ale také historický vůz, stylová kavárna či výstava historických fotografií. „Masaryk, zemřel v roce 1937, to znamená, to pojítko těch 30. let by stále mohlo být, proto jsme akci nazvali „Po Baťáku za Masarykem.“ A co se týká programu, takhle se domníváme, že to v tom roce 1930 mohlo vypadat - swingová hudba, kavárna, pohoda u vody, dobové oblečení, dámy v kloboucích, džentlmeni u břehu, takový byl náš cíl,“ řekl krátce po dojezdu do Hodonína hlavní organizátor a zároveň jeden z veslařů Filip Švrček.

Sportovní část celého projektu spočívala ve dvoudenní jízdě z Kojetína do Hodonína s přenocováním v Uherském Hradišti. Mezi mužskou posádkou nechyběly také dvě ženy. „Nejela jsem to celé, střídala jsem se s kolegyní, která mě první den vystřídala na 14 kilometrech a druhý den taky, což mně trošku ulevilo. Chlapi to jeli celé a teda klobouk dolů. Bylo to ale super, úžasná plavba a klidně si to zopakuji,“ netajila své nadšení v cíli Michaela Čachotská.

Během cesty se veslaři stavili například v Kroměříži, kde předali vedení tamní radnice brožuru dokládající existenci prvorepublikového veslařského klubu, o kterém dnes již nikdo neví. Krátkou zastávku měli také v Otrokovicích, kde v roce 1934 založili veslařský klub přímo Baťovi zaměstnanci.

Petra Kotásková