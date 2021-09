Na “poloostrůvek” v lese, obklopený vodou a mokřady chodí divá zvěř odpočívat. My spatřili divočáka.

V některých místech jsou stromy dost popadané a průchod je možný tak akorát s mačetou. Chce to minimálně pevné boty, ale i přesto musí člověk počítat s nějaká odřeninou. A s požaháním od metrových kopřiv a bodnutím od hmyzu. Vážka u řeky přistane těm, co se nebojí, přímo na dlani.

Kdo se bojí, nesmí do lesa. Uznejte, že i slepá ramena řeky Moravy mezi Hodonínem a Rohatcem působí dost nehostinně. Nemáte - li odvahu vydat se tam na průzkumnou cestu osobně, nechte se unášet poklidným tokem řeky Moravy na fotografiích naší čtenářky, paní Anny Hromkové.

