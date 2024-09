Nadace Karel Komárek Family Foundation vás spolu s ostatními pořádajícími partnery srdečně zve na charitativní běh za obnovu Hodonínska po tornádu. Za čtyřiadvacet hodin s námi můžete pokořit loňský rekord v počtu uběhnutých kilometrů. Připraveny jsou čtyři trasy pro běžce, cyklisty, chodce i lidé na koloběžkách.

Máme v plánu společně pokořit trasu měřící 3 737 kilometru. Její délka odpovídá délce hranic původní Československé republiky. Vítáni jsou aktivní běžci, rodiny s dětmi, senioři i celé týmy amatérských sportovců (například s kolegy z vaší firmy).

A co důležité, dobrovolné startovné od všech účastníků letos poputuje na jeden z projektů Nadace Karel Komárek Family Foundation, jehož cílem je obnova dětského městečka. To bylo zcela zničeno následkem řádění tornáda v červnu 2021. Na místě původního dětského městečka vyroste i za finanční podpory nadace třináct zcela nových chatek a velká klubovna se zázemím, včetně společenských prostor, ohniště a hřiště pro všechny děti i dospělé, kteří si rádi hrají venku.

Trasy

Dětský okruh (500 m)

(500 m) Malý okruh (1,5 km)

(1,5 km) Střední okruh (1,8 km)

(1,8 km) Velký okruh (5,25 km)

Pro děti bude, pro velký úspěch, připravena opět osvětlená noční stezka v pátek od 18:30 do 20:00 hodin. Nově jsme si pro Vás připravili i okruh na kola. Celkem 100 % výtěžku z běhu podpoří projekt obnovy dětského městečka, jež bude po mnoho dalších let sloužit místním dětem a jejich volnočasovým aktivitám. Podaří se nám společně podpořit výstavbu kluboven Dětského městečka, a urychlit tak návrat života do postižené oblasti?

Luboš Veselý, ředitel Nadace Karel Komárek Family Foundation