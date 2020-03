Spolek Benatura uskutečnil již 12. ročník benefičního plesu, na kterém vystoupila řada umělců a který byl doprovázen bohatým a pestrým programem. Mezi nové hosty a vrchol plesu patřila slovenská legendární skupina No Name. K tanci hrála Kiša Mařa Banda z Hodonína, také cimbálová muzika Danaj a již tradiční byla diskotéka DJ Milana.

Velkou pozornost si zasloužila i vystoupení malých gymnastek pod názvem Fitness děti Graceful, skupiny gymnastů, kteří si říkají Street Workout Madbrothers, Hodonínských mažoretek a zejména klientů Zeleného domu pohody spolu s dětmi z Dětského domova. Zajímavostí opět byla výstava obrazů již známého hodonínského malíře Petra Přikryla. Programem plesu provázeli již podruhé herec Petr Batěk a Eva Srncová.

Ceny do tomboly věnovali sponzoři a dobrovolní dárci. Výtěžek ze vstupného a prodeje z tomboly byl slavnostně předán v závěru plesu řediteli Zeleného domu pohody Mgr. Petrovi Srncovi, a to šekem ve výši 135 000 Kč a řediteli Dětského domova Hodonín Mgr. Vlastimilovi Kluďákovi, a to šekem ve výši 65 000 Kč. Tento výtěžek je nejvyšší dosažený v historii všech benefičních plesů pořádaný Benaturou.

Potěšující skutečnosti je, že i přes složitou ekonomickou situaci ve společnosti, prokazují naši občané solidaritu a sociální cítění a jsou ochotni pomoci těm, kteří to potřebují.

Jménem zapsaného spolku Benatura děkujeme všem občanům, organizacím a podnikatelům za finanční příspěvky a hmotné dary, které věnovali na benefiční ples a taktéž městu Hodonín, které nám účinně každoročně s pořádáním plesu pomáhá. Těšíme se společně na další ročník Benefičního plesu Benatura 27. 2. 2021.

Simona Lukášová