Koncem října jsme se s naším stacionářem vydali do nedaleké Blatnice pod Svatým Antonínkem. Navštívili jsme zde muzeum lidové kultury.

Muzeem nás ochotně provedla paní Kuřinová, která se dlouhá léta o muzeum stará, shání exponáty a spolupracuje se sběrateli lidového umění i národopisnými spolky.

Výstava Řeč dřeva a šustí lákala na figurky z lipového dřeva a kukuřičného šustí

V muzeu je rozsáhlá expozice dobových předmětů, které naši předkové používali ve svém běžném životě, dále výstava lidových krojů a všech jejich součástí. K jednotlivým exponátům se váží příběhy lidí i zajímavosti jak se ocitly zde v muzeu. O blatnickém muzeu natáčela i Česká Televize, takže jsme se dozvěděli i historky z natáčení a jak si filmařský tým oblíbil místní slovácký kolorit.

Zkrátka navštívit blatnické muzeum to je pohlazení pro duši v dnešní přemodernizované době. Dýchne tu na vás klid starých časů, kdy ještě lidé měli trpělivost a žili své životy v přirozeném souladu s přírodou. Velké poděkování patří především těmto lidem, kteří se starají ve vesnických muzeích o to, aby staré krásné věci neskončily v zapomenutí na smetištích, ale zůstaly svědky dob minulých. Tito nadšenci často nezištně věnují svůj volný čas, energii i prostředky a za to jim patří dík.

Ps.: na Antoníčku nás mile překvapil právě startující horkovzdušný balon, krásná podívaná.



Martin Jurček

Denní stacionář Zdislava Veselí