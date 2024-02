Pětici chlapců zpívající a tančící v kruhu s dřevěnými šavlemi v rukou bylo vidět první únorovou neděli v obci Blatnička. Ta se nachází na rozhraní regionů Veselska-Ostrožska a Horňácka. Koledníkům se říká Blažejáci, protože se traduje na svátek svatého Blažeje. Kdysi dávno se tento chlapecký lidový obyčej konal na několika místech republiky. Postupem času zanikl a nyní ho najdete pouze na tomto místě Slovácka.

Blažejáci z Blatničky udržují lidovou tradici, kterou nenajdete nikde u nás | Foto: Antonín Vrba

„Když jsem v neděli odpoledne uslyšela před domem známou melodii písně, Na Blažeja svatého…, upřímně jsem se zaradovala. Už jsem se bála, že letos chlapci ani nepřijdou. Čekala jsem je dřív. A to by mě mrzelo, protože tento pěkný zvyk, který jsme společně s kronikářem Miroslavem Hudečkem v roce 2000 obnovili, se v Blatničce udržoval už v roce 1906. Přesně z tohoto roku máme na obecním úřadě dochovanou fotografii. Chlapci se šavlemi v ruce obcházeli každé stavení v obci, zpívali a vinšovali dobré zdraví hospodáři, aby se jim dařilo. Pak dostali výslužku, která měla sloužit na přilepšení učitelům. Ti tento zvyk prý také zavedli, ale na oplátku pak pozvali vesničany do hospůdky, kde se všichni veselili. Věřím, že chlapci v Blatničce budou tento zvyk dodržovat ještě i v příštích generacích a třešničkou na dortu by byla pro mě zpráva, že pochůzka Blažejáků se dostala i do Seznamu nemateriálních statků tradiční lidové kultury České republiky," řekla s přáním po návštěvě skupinky Blažejáků Jarmila Hrušková, bývalá starostka obce, která má v současnosti 426 obyvatel.

„Kolední obchůzky ve svátek svatého Blažeje jsou doloženy už ze středověku, do Blatničky se tradice dostala pravděpodobně v polovině 19. století," dodala etnoložka Ludmila Peterková

Na Blažeja svatého, učitela velkého, kdo své dítky miluje, vede je k dobrému.

Nejprve Boha znáti, Spasitele svého, víru jeho vyučovat v Krista syna Jeho.

Pak-li žáka nemáte, na papír nám dajte, pro jeden groš lebo pro dva, málo zchudobnete.

Vemte ten nůž, ukrojte kus jako tá bílá hus, nebude vám míti za zlé tento váš dobrý muž.

Vlk s kozú tancuje, húser jim bubnuje, liška pivo vaří, kohút hospodáří vesele.

„Před deseti lety blažejáci zpívali všech těchto pět slok písně. V současnosti chlapci znají pouze první tři. Nicméně z výzkumů Zdenky Jelínkové ze 70. let minulého století máme zaznamenáno celkem osm slok této kolední písně z Blatničky. Její melodie je nápadně podobná kolední písni královniček," uzavřela Peterková.