Blíží se nám Silvestr, proto si dnes popovídáme o tom, co dělat, když nalezneme psa.

1. Pokud se nechá chytit, zjistit, jestli má na krku obojek, na obojku známku či kontakt.

2. Pokud má pes známku obce, stačí zavolat na obec, která dle čísla vypátrá, komu pes patří

3. Pokud má pes na známce tel. číslo, zavolat na něj a kontaktovat majitele

4. Pokud pes nemá obojek a nechal se chytit, je dobré s ním navštívit nejbližší veterinu, na které zjistí, jestli je pes čipovaný a je možné zjistit majitele dle čipu.

5. Pokud se nepodařilo úspěšně najít majitele z předchozích kroků, je dobré nahlásit nález psa na obec (ti mohou nalezeného psa vyhlásit). Stejně tak kontaktovat městskou policii.



6. Pokud nemohu psovi poskytnout útočiště do doby, než se najde původní majitel, měla by se o psa postarat obec, ve které se pes našel. Ve Vyškově po kontaktování městské policie (tel. 156) si psa vyzvedne městská policie a umístí ho v záchytné stanici ve Vyškově, čili u nás.

7. Pokud není pes přítulný a chytit se nedá, je dobré zavolat městkou polici (tel. 156), která psa přijede odchytit a umístit k nám. Ta má také čtečku čipů a stejně tak může rovnou zjistit majitele psa.

8. Pokud se rozhodnu na chvilku ubytovat psa u sebe a nepodařilo se vypátrat jeho majitele, je dobré psa nafotit a sdílet jeho fotografie i na internetu, facebooku, oznámit nález psa obci i městské policii.

Pes volně pobíhající po ulici či v přírodě, evidentně bez majitele, by se měl vždy odchytit. Hrozí totiž riziko, že takto volně pohybující pes může někomu ublížit, vyděsit, způsobit dopraní nehodu aj. Navíc často může strádat, prochladnout a může být vystaven dalším faktorům, které jej mohou ohrozit na zdraví i na životě.

Pracovníci ZooParku Vyškov