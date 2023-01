Bohuslavice lákají na výstavu mladé umělkyně. Jejím žánrem je fantasy

Kyjov-Bohuslavice - Je jí teprve dvacet let a na sociálních sítích je známá jako Ajka (tak jí říkal tatínek, když byla menší, a jí se tato přezdívka zalíbila). Adéla Černá z Domanína se věnuje výtvarné tvorbě odmalička. Má ráda žánr fantasy, fascinuje ji lidské tělo a zobrazovaným bytostem s oblibou kreslí elfí uši. „Ráda v malbě idealizuji, protože mi to přijde zajímavější, než pouhé zachycení reality. Kresba nám přece dává tu volnost na plátno vložit cokoliv, co si člověk vymyslí,“ říká mladá umělkyně.

Autorka se nechává inspirovat žánrem Fantasy. (Foto: archiv A. Černé) | Foto: Se souhlasem Marie Budíkové/Adély Černé.

Adélka kreslila ráda odjakživa. „Mám fotku, kdy jsem měla ve školce zlomenou ruku, tak jsem se učila kreslit levou,“ vypráví s úsměvem. Obdivovala obrázky Josefa Lada nebo Heleny Zmatlíkové a snila o tom, že by se jednou také mohla stát ilustrátorkou. Absolvovala uměleckou průmyslovku v Hodoníně, obor grafický design. Z malby akrylem přešla na digitální tvorbu na tabletu. „Neušpiníte se při tom, všechny odstíny máte po ruce, každá chyba se dá snadno napravit – ale tu samotnou kresbu za vás nikdo neudělá, jenom místo tužky či štětce používám dotykové pero,“ přibližuje výtvarnice a jedním dechem dodává, že bez obyčejného skicáku a tužky se ale žádný umělec ani dnes neobejde. Lidé uvítali nový rok pochodem. Novoroční čtyřlístek přinesl peníze potřebným V prostorách malé knihovny v Bohuslavicích má Adéla Černá nyní svou první výstavu. Diváky, příznivce a podporovatele ale získala už na sociálních sítích, když během studia začala svou tvorbu sdílet na internetové platformě Twitch.tv. „Někteří zde hrají hry nebo si povídají, já tvořím, většina vystavených prací vznikla právě při živém vysílání, takže zájemci mohli sledovat samotný proces tvorby. Zároveň mluvím s lidmi, kteří se tam chodí dívat. Na sociálních sítích dávám týden předem vědět, kdy se streamování budu věnovat,“ vysvětluje výtvarnice novodobé možnosti virtuálního prostoru. Průměrně ji v současné době sleduje 30 až 50 lidí. „Najdou se mezi nimi i výtvarníci a často taky současně kreslí, ale setkávám se i s lidmi, kterým moje tvorba a osoba přijde sympatická, takže se mnou chtějí trávit čas. Výtvarné činnosti věnuje několik hodin denně, jedna ilustrace může zabrat až 30 hodin, ale pak jsou studie, které zaberou 30 minut až 3 hodiny.“ Aby vyvážila čas soustředěného sezení při kreslení, věnuje se kalistenice, cvičení a posilování vlastní vahou. Se starším bratrem chodí často na venkovní hřiště a do přírody. Silvestrovská recese. Skoronice patřily námořníkům, výpravčím i lokajům Výstava představuje průřez její dosavadní tvorbou, dominují figurální motivy, portréty, ale najdeme zde i studie zátiší. Převažuje digitální tvorba, ovšem nechybí ani ukázka tradičního způsobu kreslení tužkou. Inspiraci autorka nachází často ve videoherní tvorbě na internetu a jednou by také ráda v tomto oboru pracovala, počítačová grafika ji zajímá. Návštěvníci si mohou prohlédnou i kalendář čerpající ze slovanské mytologie, který představuje propojení tradiční a digitální tvorby. Jde o její maturitní práci, kterou aktualizovala a umístila i na své internetové stránky https://mozajkaaa.art/kalendar-2023/. Výstava originálních kreseb mladé výtvarnice, které svědčí o velkém zaujetí, píli i i talentu autorky, potrvá do 16. března. Otevřeno je každé čtvrteční odpoledne. Marie Budíková