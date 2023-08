Boje, války i poklady. Hodonínští šermíři oslavili čtvrt století na scéně

Pokud může čas někdy zastavit svůj běh, pak to musí být právě v okamžicích, kdy rytíři klubu historického šermu a fantasy Dračí Úsvit z Hodonína vstupují na scénu. Tentokrát oslavují nesmírný milník – 25 let od svého založení. Bylo to právě 3. 8. 1998, kdy se skupina nadšenců poprvé spojila ve snaze propojit minulost s fantazií. Od svého založení se Dračí úsvit stále vyvíjí, jako by měl vlastního ducha, který ho nenechává ztrácet tempo.

Čtvrt století na scéně. Hodonínští šermíři oslavili výročí od svého vzniku | Foto: Sebastian Komínek

Ať už jde o umění šermu, magii divadelního umění nebo tvorbu vlastních světů v Dračím doupěti, tento klub se nezastavil ani na okamžik. I proto mohlo za tak krátkou chvíli projít klubem přes 100 hrdinných duší. Na více než 500 akcích přenesli členové klubu diváky skrze brány času, kde historie ožívá a kde se dobrodružství rodí s každým pohybem meče. Součástí jejich příběhů se stalo přes 1000 soubojů, ať už na pódiích nebo v rámci dechberoucích divadelních představení, která zanechala v srdcích diváků nezapomenutelné zážitky. Bohatý repertoár klubu také doplňují tři autorská představení – o pirátském pokladu, měšci zlaťáků a krásné milence Giussepeho. Dračí úsvit však nezůstal jen u divadelních prken. Klub otevřel dveře veřejnosti do světa LARPů, kde skutečnost a fantazie splývají v jedno. Již pátým rokem pořádá ohromující bitvu Artuš a Svatý grál v malebném údolí Klimentského potoka a nádherné krajině Chřibů. Několikrát nabídl svým členům víkendový LARP plný bojů měkčenými zbraněmi. Stěhování roku: V Kozojídkách přesunuli objekt historické sušárny na tabák Nezapomněl ani na naše nejmladší nadšence – podařilo se uspořádat několik táborů pro děti z našeho kroužku, kde společně objevovali kouzlo světa historie a fantasy, trénovali šerm, střelbu z luku a kuše, žili středověký život a hráli hru na hrdiny (Dračí doupě). Spousta těchto akcí byla pořádána nejenom pro členy, ale také zájemce z řad veřejnosti. V rámci tohoto poutavého putování vzniklo také mnoho děl uměleckého řemesla. Klub ušil desítky detailních kostýmů, které nejenom přiblížily minulost, ale také oživily svět fantasy. A co více, Dračí úsvit byl první na jižní Moravě, kdo v roce 2012 zahájil kroužek historického šermu pro děti od 10 let. Tímto způsobem poskytl mladým nadějným šermířům možnost vkročit do světa historie a podporovat děti a mládež ve zdravém pohybu. Dračí úsvit však není jen uzavřeným klubem pro své členy, nýbrž aktivním účastníkem městského života. Historicky byl součástí Vodního království, kde se podílel na oslavách a doprovodu královny k pasování dětí vstupujících do prvních tříd. Podhůří Bílých Karpat navštívili indiáni. Ukryli zlato a půjčili dětem své koně Každoročně také klub stojí u zrodu nezapomenutelných okamžiků na Svatovavřineckých slavnostech, kde vytváří autentické historické ležení a vytváří poutavý program pro návštěvníky. Nepřesahuje jen hranice našeho města, ale rovnou státu - Dračí úsvit spolupracuje s divadelní a šermířskou skupinou Memento Mori z Uherského Ostrohu a společně se vydávají na slavnosti do Maďarského Visegrádu, Beldeku, Srbska i Belgie, propojujíce minulost se současností. V životě Dračího úsvitu nejde jen o souboje mečů, ale o to, jak tyto souboje formují duše jeho členů. Je to příběh o setkáních, přátelstvích a dobrodružstvích, které zůstávají v srdcích těch, kdo měli tu čest se do tohoto kouzelného světa ponořit. Dračí úsvit z Hodonína slaví své první čtvrt století. Ať žije ještě mnoho let plných dobrodružství, smíchu a nesmazatelných vzpomínek. Pro více informací o klubu Dračí úsvit a jeho aktivitách navštivte webové stránky www.draciusvit.cz.