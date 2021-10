Bylo to opravdu příjemné odpoledne. Děkujeme všem, kteří pomáhali a těšíme se na další ročník v září 2022.

Celá akce byla možná jen díky ochotě pěti kosteleckých spolků a obce spolupracovat a uvařit nějakou tu specialitku z brambor. Tak například místní hasiči smažili bramboráky, Zahrádkáři vařili kotlíkový bramborový guláš, Národopisný soubor Kosteláci bramboračku a preclíky, kostelecký Junák grilovali bramborový špíz, za Obec bramborový knedlík s masem a zelím, a my holky z Volnočasu jsme nabízely křehký bramborový koláč, laty, růžičky se slaninou, beleše, bábovku či bramborový salát.

Na návštěvniky čekala ochutnávka bramborových dobrot, odpoledne cimbálka Širúch, vystoupení skupiny Matýsek, večer kapela Druhý pokus. To vše v krásném areálu bývalé Panské zahrady s úžasným výhledem do okolní krajiny a navíc teplé slunečné počasí bylo velkým lákadlem pro spoustu spokojených návštěvníků.

Volby do Poslanecké sněmovny se konaly v pátek 8. října 2021 od 14.00 hodin do 22.00 hodin a v sobotu 9. října 2021 od 8.00 hodin do 14.00 hodin.