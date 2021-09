Návštěvníci tak v tento den mohli ochutnat skvělý burčák v každé z pěti modrohorských obcí, ve Velkých Pavlovicích, Vrbici, Kobylí, Bořeticích a Němčičkách, ale také si v cíli vybrat na ochutnání z bezmála 270 vín z certifikované soutěže 30 vín Modrých Hor za doprovodu cimbálové muziky Lašár z Velkých Pavlovic, vynikající regionální jídlo a nápoje přichystalo velkopavlovické Ekocentrum Trkmanka, svými chuťovkami a specialitami zazářila také Alaadinova farma z Bořetic. Nálada skvělá, počasí výborné, účastníci ukáznění a usměvaví, jídla i tekutin dosti, akce se určitě vydařila. Těšíme se na další ročník přesně za rok a to v sobotu 3. září 2022. Děkujeme všem domácím i přespolním návštěvníkům za letošní účast, dále pak partnerům akce - Vinařský fond, Vinium Velké Pavlovice, Vinařství Zborovský Velké Pavlovice a Nadace Partnerství. Velké díky také patří tetičkám z kobylského muzea a vinařům na razítkovacích místech, městu Velké Pavlovice i ostatním modrohorským obcím za skvělou spolupráci.

Putování odstartovalo klouzavě mezi devátou a desátou hodinou dopolední z nádvoří sokolovny ve Velkých Pavlovicích, kde byl hlavní prodej vstupenek. Účastníci putování se však na startu dlouho nezdržovali a rychle se vydali na cestu – na každém stanovišti dostali razítko s ochutnávkou burčáku, a mohli tak vyhrát některou z cen. Výherci se losovali odpoledne na stejném místě, kde celá akce započala. Na Putování za burčákem navázal odpolední doprovodný program v cíli a také pak i dlouho do noci na razítkovacích místech v jednotlivých vinařstvích.

Za burčákem do Modrých hor vyrazili návštěvníci v sobotu už po čtrnácté. | Foto: Oldřich Otáhal

Volby do Poslanecké sněmovny se konají ve dvou dnech, v pátek 8. října 2021 od 14.00 hodin do 22.00 hodin a v sobotu 9. října 2021 od 8.00 hodin do 14.00 hodin.