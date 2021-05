Bylinková stezka byl zajímavý projekt Lesního klubíku Liščátka. Bohužel, po 3 dnech byla stezka neznámými škodolibci zničena. To klubíku ale nevzalo chuť jít dál a připravuje pro nás další naučnou trasu, jejíž začátek bude už za pár dnů! Děkujeme Lesnímu klubíku Liščátka Hodonín za článek a jejich úsilí!

Příjemnou zábavu pro celou rodinu připravil Lesní klubík Liščátka Hodonín. | Foto: Se souhlasem Lesního klubíku Liščátka Hodonín

Bylinková stezka je sdílený nápad z jiných měst, kdy se buď organizace nebo jednotlivci rozhodli dětem zpestřit vládní omezení naučnou procházkou v lese. Témata byla různá. My jsme si připravili stezku bylinkovou. Začínalo se u vrat skautského městečka a podél garáží a fáborků se pokračovalo směrem do lesa na tzv. palouček. Vytvořili jsme několik stanovišť s různými úkoly zaměřenými na bylinky. Vše jsme zveřejnili na sociálních síťích, aby si trasu mohla projít širší veřejnost. Bohužel trasu do pár dní někdo zničil. Ale nevzdáváme se! Na úterý 25.5.2021 chystáme trasu o včelách. Stanoviště budo po celé délce venkovní strany plotu skautského městečka. Doufame, že tam už nikomu zavazet nebudou a nenechavci dopřejí i ostatním vzdělávací procházku. Momentálně jednáme s městem Hodonín o možnosti instalování menších dřevěných tabulí na sloupky plotu skautského městečka, které by utvořily stálou expozici. Rádi bychom v těchto stezkách pokračovali a v určitém časovém intervalu vždy vyměnili téma.